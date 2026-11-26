عواصم - أ.ف.ب

هاجمت بكين الولايات المتحدة، أمس، بسبب ما وصفته بـ«قمع» الشركات الصينية، وذلك بعدما أدانت هيئة محلفين أميركية شركة التكنولوجيا العملاقة «هواوي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، لكنها برأتها من تهمة أكثر خطورة تتعلق بالابتزاز المنظم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون في إحاطة صحافية، رداً على سؤال حول إدانة «هواوي»، إن «الحكومة الصينية تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بقمع الشركات الصينية ولجمها، وتدعم بقوة هذه الشركات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

من جهتها، رفضت «هواوي» إدانتها، ووصفت الحكم بأنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية، وقالت الشركة الصينية، في بيان، إن الاتهامات الأميركية «تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية»، مضيفة: «سنراجع الأحكام ذات الصلة بدقة ونتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا». وتستهدف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستمرار «هواوي»، أكبر شركة مصنّعة لمعدات الاتصالات في العالم، على خلفية اتهامات بالتجسس لمصلحة الحكومة الصينية، وحضت واشنطن أيضاً الدول الحليفة لها على التخلي عن الشركة في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، وصدر الحكم عقب محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في نيويورك، حيث أدينت الشركة بـ10 من أصل 12 تهمة جنائية واجهتها، من بينها الاحتيال المصرفي، والتآمر لسرقة أسرار تجارية، والتآمر لخداع أميركا.