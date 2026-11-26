لندن - د.ب.أ

تعتزم شركة «أمازون» في بريطانيا بيع السيارات بدءاً من العام المقبل، حيث يمكن للمتعاملين شراء سيارة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن هذه هي المرة الأولى التي توسع فيها «أمازون» عملياتها في قطاع السيارات (أمازون أوتوس) إلى خارج الولايات المتحدة. وستبدأ عملية بيع السيارات بالتعاون مع شركة «هيونداي»، من أجل بيع السيارات الجديدة والمستعملة المعتمدة للمتعاملين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما سيتمكن المتسوقون من شراء السيارات المستعملة التي تبيعها شركة «فيرتو» البريطانية لتجارة السيارات، وذكرت «أمازون» أنها تعتزم ضم مزيد من الشركات خلال الأشهر المقبلة.