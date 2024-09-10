أفيال وسياح

سياح يمتطون الأفيال في فيتنام عبر بحيرة لاك. لأجيال، استخدم القرويون في مقاطعة «داك لاك» الفيتنامية، الأفيال في الزراعة والنقل والمهرجانات، والترفيه عن السياح الذين يزورون منتزه «يوك دون» الوطني المحلي. واليوم، تفخر الحديقة، التي تُعدُّ ثاني أكبر حديقة في فيتنام، بريادة برنامج صديق للأفيال، بعد توقيع اتفاقية مع منظمة رعاية الحيوان في آسيا في عام 2018 والتي تُعنى بإطلاق الأفيال من الأسر. ومن بين 14 فيلاً محلياً مشاركاً في مشروع الحفاظ على الأفيال، أصبح 10 منها الآن أحراراً في التجول في بيئتهم الطبيعية، بينما تتم رعاية أربعة آخرين في مركز داك لاك للحفاظ على الأفيال إلى أن يتم إطلاق سراحها.