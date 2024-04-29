استطلاع: 90% من اليابانيين يدعمون فكرة تولي امرأة منصب الإمبراطور

كشف استطلاع رأي أُجري في اليابان أن 90% من المستجيبين يؤيدون فكرة تولي المرأة منصب إمبراطورة، في الوقت الذي تعاني فيه العائلة الإمبراطورية في اليابان انخفاضاً في أعداد الأحفاد الذكور. وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة «كيودو» اليابانية، عبر الإيميل، خلال شهري مارس وأبريل قبيل الذكرى الخامسة لتولي الإمبراطور ناروهيتو العرش، إلى أن معظم الشعب الياباني يوافق على توسيع تولي هذا المنصب، الذي لم يعد له أي دور سياسي منذ عام 1947.