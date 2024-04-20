«الائتلاف الانفصالي» يتقدّم استطلاعات «الباسك الإسباني»

من الممكن أن يصبح الائتلاف اليساري للانفصاليين الباسكيين، الذي ينحدر جزئياً من الجناح السياسي لجماعة إيتا المسلحة، أكبر حزب في برلمان إقليم الباسك، بعد الانتخابات في المنطقة الشمالية الإسبانية هذا الأسبوع.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب «إي إتش بيلدو» - الذي يقوده عضو مدان في إيتا، والذي لعب في ما بعد دوراً رئيساً في إقناع الجماعة بإنهاء حملتها المسلحة من أجل وطن الباسك المستقل - قد تفوق على منافسيه في الحزب القومي الباسكي.

ويحكم الحزب الوطني الوسطي - الذي حكم المنطقة الشمالية الإسبانية منذ عام 1980 - الآن في ائتلاف مع حزب الباسك الاشتراكي. عن «الغارديان»