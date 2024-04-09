السفيرة الأوكرانية لدى أميركا: نفضّل المنح على القروض لأنها تسهم في استقرار اقتصادنا

لدى اجتماع المشرّعين الأميركيين بعد عطلة الفصح، فإن أحد الموضوعات الأكثر إلحاحاً للمناقشة هو الطلب التكميلي الذي قدمه الرئيس جو بايدن، والمتعلق بمساعدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ومن دون حصولها على هذه الأموال ستعاني القوات الأوكرانية مزيداً من الانتكاسات.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى احتمال تقديم أسلحة إلى أوكرانيا مبنية على قرض.

فهل تلبي هذه الجهود احتياجات كييف الفورية؟ وما تداعيات تأخير هذه المساعدات؟ وما فرص الموافقة السريعة عليها؟ صحيفة فويس أوف أميركا ناقشت هذه الأمور مع السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا.

وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كنت تطالبين الأميركيين بتقديم المزيد من المساعدة. واليوم، بينما يجمع الروس قواتهم للاستعداد ربما لهجوم آخر، ما الذي تحتاجه أوكرانيا لتقف قوية؟

■■ بدءاً من الرئيس زيلينسكي إلى المدافعين على الخطوط الأمامية، بما في ذلك أنا هنا في واشنطن، لدينا رسالة واحدة: نحن بحاجة إلى الانتصار. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الأسلحة، والمزيد من الذخيرة، والمزيد من الدعم، والمزيد من العقوبات والعزلة لروسيا، وتقديمها للعدالة.

■ ذكر بايدن في مرات عدة أن أوكرانيا تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس. ومع ذلك، لم تسفر حزمة المساعدات التكميلية عن نتيجة خلال التصويت، ويرجع ذلك أساساً إلى اثنين من المشرعين، من بينهما جونسون. وعندما زار الرئيس زيلينسكي واشنطن، شاركت أنتِ في اجتماع مع جونسون. أشعر بالفضول، وأريد أن أعرف ماذا قلت لجونسون لإقناعه بالعدول عن ذلك؟

■■ نحن نتمتع بدعم قوي من الحزبين، ولا نشعر به فحسب، بل ندركه أيضاً. نتحدث إلى عدد كبير جداً من الأشخاص في الكونغرس وإلى مواطنين عاديين، ونسمع تعبيرات قوية عن الدعم من الجميع، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نفسه. الآن هذه هي الحزمة التكميلية الخامسة. واحدة من تلك التي حصلنا عليها خلال العامين الماضيين. والتي لم نستطع الحصول عليها بسهولة. وبدأت هذه الحزمة كحزمة تكميلية. كان ذلك في عهد رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، ثم تغير الرئيس، وجرت مناقشات حول ملحق مشترك، وتأخرت المناقشات حول مشروع القانون التكميلي الأوكراني في مراحل مختلفة. ونتطلع جميعاً إلى الأسبوع المقبل عندما يعود المجلس بعد العطلة. وآمل، كما سمعنا من السيد جونسون، أن تكون هذه من الموضوعات الأولى التي سيبدأ مجلس النواب مناقشتها.

■ البيئة السياسية في واشنطن العاصمة ديناميكية للغاية.. لذلك، كان عليك التحدث إلى رؤساء عدة تم تغييرهم في مرات عدة خلال العام الماضي. كيف يمكنك إيصال تلك الرسائل فيما يتعلق باحتياجات أوكرانيا؟

■■ هناك فريق كبير يعمل على ذلك. وكما قلت، التقى الرئيس زيلينسكي، رئيس مجلس النواب جونسون، عندما زار الرئيس أميركا. لقد أجريا مكالمة هاتفية جيدة جداً الأسبوع الماضي. لكن عندما أتحدث إلى الناس، سواء كان ذلك في مكتب رئيس مجلس النواب أو أي عضو في مجلس الشيوخ أو أعضاء الكونغرس أو الإدارة أو أي شخص، لا أعتقد أنه من الصعب العثور على العبارات المقنعة. نحن فقط نقنع أصدقائنا أن من المهم لنا جميعاً أن ننتصر.

■ هل الأميركيون يفهمون الألم الذي يعانيه الأوكرانيون هنا؟

■■ المشكلة هي إيصال المعلومات لهم لأن هناك الكثير مما يحدث، ولا تنقل شاشة التلفزيون الكثير من الأحداث. وبصراحة، يسألني الناس في بعض المناطق عما إذا كانت الحرب لاتزال مستمرة. ولا أقصد انتقادهم. أنا أقول إنه علينا تذكير الناس بما يحدث لنا. ولهذا السبب يواصل جميع الصحافيين الشجعان الموجودين في أوكرانيا العمل لكي يستطيع الناس في جميع أنحاء العالم رؤية ما يحدث.