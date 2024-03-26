صينيون يرتدون الكثير من الملابس للتهرب من رسوم الطيران

يتهرب الشبان الصينيون من رسوم الأمتعة على متن الطائرات التجارية، من خلال ارتداء جميع ملابسهم بدلاً من حزمها في الحقائب، الأمر الذي يثير النكات لدى العديد من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي في البر الصيني الرئيس.

ووسط هذا الازدهار لصناعة السفر الجوي في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، شهدت شركات الطيران منخفضة الكلفة في الصين ارتفاعاً في الأرباح. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة «سبرنغ إيرلاينز» عن تحقيق أرباح بلغت نحو ملياري يوان، أو ما يعادل 280 مليون دولار في عام 2023.

ويأتي نجاح هذه الشركات من التدابير الصارمة لتخفيض النفقات، مثل إلغاء الوجبات التي يتم تقديمها للمسافرين مجاناً، وتضييق المقاعد، والقيود الصارمة على الأمتعة المحمولة، وعادة ما يتم السماح بحقيبة صغيرة بوزن أقصى يبلغ سبعة كيلوغرامات.

ويلجأ الشبان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر نصائحهم المبتكرة حول الموضة في شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة في مواجهة هذه القيود.

ولتفادي رسوم الأمتعة الإضافية، يحول هؤلاء المسافرون أنفسهم إلى خزائن متنقلة، من خلال ارتداء طبقات من الملابس بأساليب متنوعة، ما يؤدي إلى تحول مظهرهم إلى أشكال فريدة من نوعها.

وفي إحدى الحالات، ارتدى شخص ست قطع من ملابس الخريف والشتاء على نفسه، من السترات والقمصان، إلى السترات السميكة.

وزينت مسافرة أخرى نفسها بثماني قطع من ملابس «هانفو» التقليدية، أثناء سفرها إلى أستراليا، وتم وصفها بأنها «غنية وفقيرة في الوقت ذاته»، لأنها تمتلك العديد من الملابس عالية الجودة، ولكنها لاتزال ترغب في توفير رسوم الأمتعة.

واكتشف بعض الأشخاص طرقاً مبتكرة لحزم الأمتعة، مثل ملء الوسائد على شكل حرف «يو» بالملابس، والتي تعمل أيضاً كوسادة مريحة أثناء السفر الجوي.