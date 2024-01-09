عامل يقوم بتجميع تمثال لتنين في الشارع لتزيين نافذة متجره استعداداً لاحتفالات العام الصيني الجديد المقبلة في شنغهاي. وستوافق السنة القمرية الصينية الجديدة، والتي تسمى أيضاً «عيد الربيع» 10 فبراير 2024، والتي تسمى بعام التنين.

تبدأ السنة الصينية الجديدة (المعروفة أيضاً باسم العام القمري الجديد) مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي (21 ديسمبر)، ويمكن أن يحدث ذلك في أي تاريخ بين 21 يناير و20 فبراير.

وتحتفل الجاليات الصينية في جميع أنحاء العالم بالعام الجديد، وتستهل الاحتفالات بتوديع العام القديم، وتهدف إلى جلب الحظ والازدهار في العام الجديد. وتقام مآدب عائلية وعروض في الهواء الطلق تتميز بإطلاق الألعاب النارية وغالباً ما ترافقها عروض التنانين الراقصة. وتقام الاحتفالات الكبرى في ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من السنة الجديدة. ويسافر ملايين الأشخاص عبر الصين (أحياناً آلاف الأميال) للاحتفال مع أسرهم. ويُعتقد أن الاحتفال بالعام الصيني الجديد يعود إلى القرن الـ14 قبل الميلاد عندما حكمت أسرة شانغ.

وتتجذر أصوله في أسطورة، إذ تقول إحدى القصص إن وحشاً اسمه نيان (السنة) كان يهاجم القرويين في بداية كل عام، وكان نيان يخاف من الضوضاء العالية والأضواء الساطعة واللون الأحمر، ولذلك استخدم الناس هذه الأشياء لطرد الوحش بعيداً عنهم.