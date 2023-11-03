حاكم فلوريدا مُتهم بمحاولة زيادة طول قامته

أثار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الكثير من الجدل على مدى السنوات الماضية، والذي ينبغي أن يمنعه من أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة. وقبل أيام، لاحظ مراقبون أن طوله قد زاد، خلال ظهوره في مناسبة عامة، فيما يبدو أنه أضاف بضعة سنتيمترات لقامته من خلال ارتدائه حذاء رعاة البقر بكعب عالٍ. ولاحقاً نفى ديسانتيس هذه الادعاءات، ولكن الواقعة أثارت الفضول ودفعت المتخصصين للتحقيق في الأمر.

ونظراً للاهتمام الشديد بأحذية رعاة البقر ذات الشكل الغريب، التي يرتديها ديسانتيس، والذي زاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، قررت مجلة «بوليتيكو» التحقيق في الأمر، وتحدثت إلى ثلاثة من خبراء هذا النوع من الأحذية والذين شاركوا آراءهم المهنية.

ولا شك أن ديسانتيس يستخدم أحذية ذات كعوب مخفية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الأميركيين يميلون إلى تفضيل الرؤساء الأطول قامة (مع بعض الاستثناءات الملحوظة). وقالت شركة «باركر بوت» صانعة الأحذية المخصصة، لصحيفة «بوليتيكو»: لقد ساعدته الكعوب في رفع قامته، وليس هناك شك. ووفقاً للشركة، فإن هناك ما يدل على أن حاكم فلوريدا، يحصل على بعض المساعدة من حذائه لرفع قامته.

أمّا صانع الأحذية، غراهام إبنز، الذي اكتسب خبرة كبيرة، بحسب «بوليتيكو»، على نطاق واسع كأحد أفضل صانعي أحذية رعاة البقر حسب الطلب في البلاد، فقد وافق على أن هناك شيئاً مريباً يحدث. وقال إبنز: ثلاثة أشياء تبرز في ذهني، وهي مشط القدم، وإصبع القدم، ومكان جلوس مقدمة قدمه في الحذاء. وفي الصورة وهو جالس على كرسي خشبي، يشرح إبنز: يمكنك رؤية مكان بروز مقدمة قدمه في الحذاء الأيمن. إنها بوصة خلف المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. ولا ينبغي أن يكون في هذا الوضع إلا إذا تم رفع الكعب بشكل كبير.

وقال نيكولاس تمبلمان، وهو صانع أحذية مقيم في لندن قضى ما يقرب من 10 سنوات في أقدم شركة لصناعة الأحذية حسب الطلب في العالم، إن جميع الدلائل تشير إلى أنه يتم استخدام الكعب العالي بشكل واضح.

ويقدر الخبراء الثلاثة أن ديسانتيس من المحتمل أنه يضيف لقامته بوصة ونصف البوصة. وطبعاً، عندما يُسأل الحاكم أو فريقه عن الأمر، فينكرون بغضب أن يتم اتخاذ أي إجراءات خادعة. ويوم الإثنين، أصر ديسانتيس على مضيف البودكاست باتريك بيت ديفيد، بأنه يرتدي أحذية «لوشيس» العادية والجاهزة. وينفي حاكم فلوريدا أن تكون أحذيته صُممت له خصيصاً.