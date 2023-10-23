ارتفاع أعداد المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين إلى أميركا في سبتمبر

أصبح الفنزويليون أكبر جنسية يتم القبض عليها بسبب عبورهم الحدود الأميركية بشكل غير قانوني، ليحلوا محل المكسيكيين، للمرة الأولى على الإطلاق، وفقاً للأرقام الصادرة يوم السبت، والتي تظهر أن شهر سبتمبر كان ثاني أعلى شهر من حيث الاعتقالات لجميع الجنسيات. وتم القبض على الفنزويليين 54 ألفاً و833 مرة من قبل حرس الحدود، بعد دخولهم من المكسيك في سبتمبر، أي أكثر من الضعف من 22 ألفاً و90 اعتقالاً في أغسطس، وأعلى بكثير من الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 33 ألفاً و749 اعتقالاً في سبتمبر 2022.

وبلغ إجمالي الاعتقالات من جميع الجنسيات الوافدة من المكسيك 218 ألفاً و763 اعتقالاً في سبتمبر، بزيادة 21% من 181 ألفاً و84 اعتقالاً في أغسطس، واقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 222 ألفاً و18 اعتقالاً في ديسمبر 2022، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. وتجاوزت الاعتقالات خلال سنة ميزانية الحكومة التي انتهت في 30 سبتمبر مليونين للسنة الثانية على التوالي، بانخفاض 7% عن أعلى مستوى على الإطلاق، الذي بلغ أكثر من 2.2 مليون اعتقال في الفترة نفسها من العام السابق.

وغرقت فنزويلا في أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية على مدى العقد الماضي، ما دفع أكثر من سبعة ملايين شخص إلى المغادرة. واستقروا في البداية في بلدان مجاورة في أميركا اللاتينية، لكنهم بدأوا في القدوم إلى الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، واستقروا في نيويورك وشيكاغو ومدن رئيسة أخرى.