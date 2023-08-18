هيلاري كلينتون غير راضية عن الاتهامات القانونية الموجهة لترامب

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إنها «غير راضية» عن الاتهامات القانونية الموجهة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث وُجهت له نحو 13 تهمة جنائية في ولاية جورجيا يوم الإثنين الماضي. وأكدت كلينتون التي شغلت في السابق مناصب عضو كونغرس، ومرشحة للرئاسة، إضافة إلى وزيرة خارجية أنها «تشعر بالأسى الشديد».

وخسرت كلينتون (75 عاماً) انتخابات الرئاسة عام 2016 أمام ترامب. ويوم الإثنين الماضي ظهرت في محطة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية في الولايات المتحدة كي تناقش مقالة نُشرت في صحيفة «أتلانتك»، حول مشكلة الشعور بالعزلة في المجتمع الأميركي. ومن ثم ظهرت الأخبار التي تتحدث عن الاتهامات بحق ترامب، بشأن تخريب الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020. وقالت كلينتون ضاحكة: «من الصعب تصديق هذا. وأنا لا أشعر بالرضى مطلقاً، وأشعر بحزن شديد لأن لدينا رئيساً سابقاً يواجه تهماً تتعلق مباشرة بما إذا كان نظامنا الديمقراطي سيستمر أم لا».

وعندما كانت كلينتون تتحدث لم يكن من الواضح ما هي التهم الموجهة لترامب في جورجيا. وبات واضحاً أنه يواجه 13 تهمة، بما فيها التخريب والمؤامرة.

ويواجه الرئيس السابق (77 عاماً) نحو 91 تهمة خلال ثلاثة تحقيقات، في جورجيا ونيويورك، وعلى المستوى الفيدرالي في ما يتعلق بالتخريب والاحتفاظ بسجلات سرية.

وبغض النظر عن كل ذلك، يهيمن ترامب على استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري في ما يتعلق بالترشيح الرئاسي للعام المقبل، ويتجاوز أقرب منافس له بـ30 نقطة. وفي ليلة الإثنين الماضي، احتشدت مجموعة من أبرز الجمهوريين للدفاع عنه، وادعوا مثله أنه بريء في وجه كل هذا الاضطهاد السياسي.

ووجّه المدعي العام لبلدة فوتون وهو فاني ويلليس التهم لـ19 شخصاً، بمن فيهم كبار مستشاري ترامب وهم رودي جيلاني، ومارك ميدوز، وجون ايستمان، لمشاركتهم في محاولة الإطاحة بفوز الرئيس جو بايدن في جورجيا.

وواصلت كلينتون حديثها قائلة: «إذا توقفتم وفكرتم ما هو الدليل العلني على أن ترامب خدع الولايات المتحدة والشعب الأميركي؟». وأضافت: «نعم هو استخدم تكتيكات وتهديدات وترهيبات ومضايقات، وطارد هو وحلفاؤه مسؤولي الدولة، والمسؤولين المحليين المسؤولين عن تنفيذ الانتخابات. والآن نعرف أنهم ذهبوا إلى آلات الانتخاب كي يتأكدوا مما إذا كانت هذه الآلات قد تم اختراقها بطريقة أو بأخرى، في الوقت الذي كانوا هم الذين يقومون بهذا الاختراق. بالفعل هناك الكثير في السجل العام، ومن الواضح أن هذا التحقيق كان دقيقاً وشاملاً، ولكنني لا أعرف أن هناك أي شخص كان راضياً عن ذلك. إنها لحظة مرعبة لدولتنا أن يتم اتهام الرئيس السابق بكل هذه الجرائم المهمة على نحو رهيب».

وفي عام 2016، اتهم ترامب بصورة منتظمة كلينتون بارتكاب مخالفات، ما أثار هتافات تدعو إلى زجها في السجن، خلال الحشود التي كان يلقي خطاباته فيها. وفي الشهر الماضي كشفت محطة «سي إن إن» تعليقات من ترامب كان قد أطلقها قبيل الانتخابات تماماً، وقال فيها إن الرئيس الذي يواجه الاتهامات والمحاكمة الجنائية «سيخلق أزمة دستورية غير مسبوقة، ويشل عمليات الحكومة». ويواجه ترامب الآن أربع محاكمات جنائية، ومحكمة أخرى مدنية، من المقرر أن تتزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

• خسرت كلينتون (75 عاماً) انتخابات الرئاسة عام 2016 أمام ترامب. ويوم الإثنين الماضي ظهرت في محطة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية في الولايات المتحدة كي تناقش مقالة نُشرت في صحيفة أتلانتك، حول مشكلة الشعور بالعزلة في المجتمع الأميركي.