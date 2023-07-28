تعثر الزعماء وسقوطهم على الأرض يثير الإعلام

كثيراً ما يتعثر الزعماء ويسقطون على الأرض مثلهم مثل باقي البشر، ولكن سقوطهم ليس مثل سقوط بقية الشعب، بل تسجله الصحافة ويتندّر به الخصوم. ويبدو أن رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، كان آخر الزعماء الذين تعرضوا لمثل هذه السقطات، حيث تعثر وسقط على الدرج أثناء انشغاله بهاتفه الجوال، واضطر إلى إلغاء زيارة رسمية إلى الصين بعد إصابته بجرح في رأسه. وكانت السفارة الصينية في فيجي قد أعلنت عن الزيارة يوم الثلاثاء، وقالت إن رابوكا سيحضر افتتاح دورة الألعاب الجامعية العالمية في تشنغدو، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال رابوكا - الذي انتخب في ديسمبر - في رسالة فيديو تم تحميلها على صفحته في فيسبوك: «لقد عدت لتوي من المستشفى، حيث وضعت ضمادة على رأسي بسبب حادث صغير تعرضت له هذا الصباح»، مشيراً إلى بقع دماء صغيرة على قميص عمله. وتابع: «كان عليّ إبلاغ الصين بأنني لن أتمكن من القيام بهذه الزيارة التي كان من المفترض أن تتم ليلة غد»، مضيفاً أنه يأمل قبول مثل هذه الدعوة مستقبلاً.

سقوط بايدن

وفي الثاني من يونيو هذا العام تعثر الرئيس جو بايدن وسقط على المنصة بعد تسليمه الدبلوم لآخر خريج في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الأميركية في كولورادو، لكنه نهض بسرعة وعاد إلى مقعده. وسقط بايدن البالغ 80 عاماً إلى الأمام، وأمسك نفسه بيديه، ثم قام على ركبة واحدة، بينما ساعده ثلاثة أشخاص. وعاد إلى مقعده دون مساعدة.

وضجت وسائل الإعلام عندما تعثرت المرشحة الديمقراطية آنذاك للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون عام 2016 وسقطت خلال حفل تأبين لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك.

سقوط ترامب

وتعثرت خطوات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسقط أثناء نزوله من الدرج بعد مخاطبته خريجي الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت في عام 2020. وفيما بعد زعم ترامب أن «الدرج كان طويلاً جداً وشديد الانحدار، ولم يكن به درابزين، والأهم من ذلك أنه كان زلقاً للغاية»، وأصر على أن «آخر شيء كنت سأفعله هو الوقوع لأستمتع بالأخبار المزيفة».

سقوط «الصين العظيم»

أثار الزعيم الصيني شي جين بينغ ضجة إعلامية عندما كاد أن ينزلق من منصة في روسيا خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عام 2019. وكان شي على منصة مزدحمة، محاطاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقادة العالم الآخرين، وانحنى شي بعد اقترابه منهم ولوّح بيده وكاد أن يسقط، لكنه استعاد توازنه بسرعة على الرغم من أنه بدا عليه الخجل بعض الشيء. وعنونت الصحف صفحاتها بعبارات: «سقوط الصين العظيم».

بوتين يسقط

ويشتهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باهتمامه بصورته للغاية، وينشر صوراً له عاري الصدر يركب حصاناً أو يسبح في بحيرة سيبيريا المتجمدة أو يمارس رياضة الجودو في استعراض واضح لقوته ورجولته. ولكنه في عام 2019، رآه العالم وهو يسقط على الأرض بعد مباراة في لعبة هوكي الجليد في قاعة بولشوي الجليدية في سوتشي. وكان الزعيم الروسي يتجول في حلبة النصر وهو يصفق ويلوح للجماهير بعد فوزه بالمباراة، ثم انزلق وارتطم بالأرض قبل أن يهب البعض لمساعدته.

سقوط الزعيمة

وسقطت رئيسة الوزراء الدنماركية آنذاك هيلي ثورنينغ شميدت على الدرج في باريس عام 2015، عندما كانت تغادر قصر الإليزيه في فرنسا مرتدية حذاء بكعب عالٍ تسبب في تأرجحها ثم تعثرها المدوي، وأطلقت صرخة عالية، لكنها سرعان ما نفضت الغبار عن نفسها وشرعت في تلقي الأسئلة من المراسلين القريبين.

• ضجت وسائل الإعلام عندما تعثرت المرشحة الديمقراطية آنذاك للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، عام 2016 وسقطت خلال حفل تأبين لضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك.