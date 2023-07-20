استمرار حرائق الغابات في اليونان.. وإيطاليا وفرنسا ترسلان مساعدات

استمرت حرائق الغابات في اليونان لليوم الثالث في منطقة تقع غرب العاصمة أثينا، أمس، فيما تتأهب السلطات لموجة حارة جديدة من شأنها أن تتسبب في ظروف مهيئة لاشتعال المزيد من الحرائق في أنحاء البلاد. ومع أول ضوء للنهار استأنفت طائرات رش المياه عملياتها فوق مدن ماندارا غرب أثينا ولوتراكي القريبة من قناة كورنث التي تفصل البر الرئيس اليوناني عن شبه جزيرة بيلوبونيز، وبذلت فرق الإطفاء جهوداً خلال الليل لاحتواء ألسنة اللهب وإبعادها عن مجمع ساحلي لمصافي التكرير.

وذكرت السلطات أن أربع طائرات أرسلتها إيطاليا وفرنسا ستشارك في جهود إخماد الحرائق اليوم . وأفادت إدارة الإطفاء باندلاع حريق ثالث في جزيرة رودس.

وأحرقت النيران عشرات المنازل وفر كثيرون هاربين من النيران المتصاعدة التي اجتاحت قرى صغيرة أول من أمس، وتم تعليق حركة المرور لساعات على طريقين يربطان بين البر الرئيس اليوناني وشبه جزيرة بيلوبونيز، وتمت إعادة فتحهما جزئياً في وقت مبكر من صباح أمس. وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع في وقت لم تتعافَ فيه البلاد بعد من أول موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة في الصيف، وتوقعت الإدارة حلول موجة حارة ثانية اليوم.