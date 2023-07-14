وسائل إعلامية تصنّف زعماء «الناتو» وفق طول قاماتهم

في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلينوس، للتشاور في موضوعات سياسية واستراتيجية عدة، يتجادل البعض في موضوع مختلف تماماً عن أحداث الساعة، ويتمثل فيما إذا كان طول قامة الزعيم يلعب دوراً مهماً في شعبيته لدى الناخبين، فقد كشفت دراسة لجامعة غرونينجن في هولندا، أن المرشحين للرئاسة الأميركية الأطول قامة كان أداؤهم أفضل من منافسيهم الأقل منهم طولاً بثلاث مرات. فإذا كان الأمر كذلك، يبدو أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد خالف هذه القاعدة عندما استطاع هزيمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في سباق 2020، على الرغم من كونه أقصر ببوصات عدة من الملياردير الجمهوري.

جو بايدن

ويبلغ طول بايدن ست أقدام، لكنه أبعد ما يكون عن كونه أطول رؤساء الولايات المتحدة قامة في التاريخ، لأن هذه الميزة استحقها الرئيس الراحل أبراهام لينكولن، الذي يبلغ طوله ست أقدام وأربع بوصات. ومع ذلك، يبدو أن بايدن أحس بالسرور عندما وجد نفسه أطول قليلاً من اثنين من الزعماء البريطانيين خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة يوم الإثنين الماضي. فعندما حضر لقلعة وندسور، وجد نفسه أطول من الملك تشارلز الذي يبلغ طوله خمس أقدام وثماني بوصات، عندما تم تصويرهما بجانب بعضهما بعضاً. كما استطاع الزعيم الأميركي أن يتفوق في الطول أيضاً على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عندما التقاه في 10 داونينغ ستريت.

ريشي سوناك

ويبلغ طول سوناك خمس أقدام وست بوصات، ويعتبر من أقصر رؤساء وزراء بريطانيا على الإطلاق، وهي حقيقة أبهرت بعض الجمهور وقت تعيينه، عندما أعلن محرك البحث غوغل عن طوله.

جاستن ترودو

ويعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، واحد من أطول القادة على المسرح العالمي، حيث يصل طوله إلى ست أقدام وبوصتين. وتصدّر طوله عناوين الصحف في عام 2019، عندما تم تصويره وهو يبدو أطول بقليل من ترامب. والمشكلة هي أن ترامب كان أصر في السابق على أن طوله يبلغ ست أقدام وثلاث بوصات.

إيمانويل ماكرون

يبلغ طول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خمس أقدام وسبع بوصات. وفي حين أنه ليس الزعيم الأطول قامة بالتأكيد، لكنه أطول من سلفه نيكولا ساركوزي. ويبلغ طول ساركوزي خمس أقدام وخمس بوصات، وهو أقصر بكثير من زوجته كارلا بروني التي يبلغ طولها خمس أقدام وثماني بوصات.

أولاف شولتس

وينضم المستشار الألماني، أولاف شولتس إلى سوناك كواحد من أقصر القادة، إذ يبلغ طوله نحو خمس أقدام وست بوصات.

وتم انتخابه لتولي السلطة في ديسمبر 2021، ليحل محل المستشارة السابقة أنغيلا ميركل التي خدمت لفترة طويلة، والتي كانت مجرد ظل بالنسبة له، إذ يبلغ طولها خمس أقدام وخمس بوصات.

فلاديمير بوتين

يبلغ طول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خمس أقدام وسبع بوصات، وهو بذلك يكون أقصر بثلاث بوصات من متوسط طول المواطن الروسي العادي. خلال فترة حكمه الطويلة، اشتهر أيضاً بالتقاط صور له مفتول العضلات، وهو يمارس رياضة الصيد أو ركوب الخيول بقميصه المفتوح.

فولوديمير زيلينسكي

وتسعى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، حيث تعتبر رغبة البلاد في العضوية قضية رئيسة للحلف خلال القمة. ويبدو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يبلغ طوله خمس أقدام وسبع بوصات، أقصر قليلاً من بايدن.

• بايدن أحس بالسرور عندما وجد نفسه أطول قليلاً من اثنين من الزعماء البريطانيين خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة الإثنين الماضي.

• رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واحد من أطول القادة على المسرح العالمي، حيث يصل طوله إلى 6 أقدام وبوصتين.