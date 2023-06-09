ميناء غدانسك البولندي يختنق تحت غبار الفحم

تعيش عائلة إيفونا فوجنيفسكا قرب ميناء غدانسك البولندي. لكن الهواء النقي الذي كانت تتنفسه أصبح اليوم ملوثاً بالغبار المنبعث من الكميات المتزايدة من الفحم المستورد.

تقليدياً، كان البولنديون المعرضون للتلوث الناجم عن التعدين يعيشون في جنوب البلاد حيث يستخرج الفحم.

لكن بسبب نقص الإنتاج المحلي الكافي، اضطرت بولندا إلى استيراد الفحم الذي لم يعد يأتِ من روسيا منذ حرب أوكرانيا. وبدأ ميناء غدانسك الذي اضطر لإدارة الكميات الكبيرة المستوردة من كازاخستان وكولومبيا وإندونيسيا، تخزين الفحم قرب مناطق سكنية. وقالت إيفونا (37 عاماً) من أمام المنزل الذي نشأت فيه «الغبار منتشر في كل مكان». وأضافت لوكالة فرانس برس مشيرة إلى الواجهة المغطاة بطبقة سوداء «في السابق، كان لونها يميل إلى الأبيض». وروت إيفونا وهي أم لطفلة عمرها شهر «نبدأ يومنا بالتنظيف. بمجرد فتح باب أو نافذة يدخل الغبار إلى المنزل»، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكانها وعائلتها تمضية وقت في الحديقة.

وتابعت «لدينا مرشحات هواء وأجهزة ترطيب تعمل على مدار الساعة. وعندما نريد أن نأخذ طفلتنا إلى الخارج.. نقود السيارة إلى مكان آخر للتنزه». وعلى غرار إيفونا، تعيش إلزبييتا روستالسكا في ظروف مماثلة، إذ يطل منزلها على أكوام الفحم المكدسة على طول القناة.

وأوضحت «أعيش هنا منذ أكثر من 40 عاماً.. لم يكن الوضع بهذا السوء مطلقاً. نحن في القرن الـ21، يمكنهم القيام بالأمور بشكل مختلف».

عندما ينطلق غبار الفحم، يكون الأمر أشبه «بكونك وسط عاصفة في الصحراء مع رؤية شبه معدومة»، كما أضافت إلزبييتا البالغة 64 عاماً.

وروت «أنا أعاني الربو، لذلك عندما يزداد التلوث أشعر بطعم مزعج في الحلق». تتزايد المشكلات الصحية في المنطقة. ويعاني والد إيفونا انتفاخ الرئة، وهو مرض رئوي خطير. ويعاني أحد الجيران وهو هنريك موتيل، أيضاً مشكلات رئوية. وقال هذا الرجل البالغ 66 عاماً «يفترض أن أترك النافذة مفتوحة قليلاً كل يوم...». فهو يحتاج إلى أن يأخذ شهيقاً وزفيراً بعمق لمدة نصف ساعة يومياً، «لكن كيف يمكن أن أفعل ذلك؟».

من جهتها، تأخذ زوجته مسكنات ألم لتسكين آلام رأسها.

لكن ابنتها آنا موتيل-كوسينسكا (46 عاماً) قررت مكافحة هذا التلوث. وهي أوضحت أن الوضع تدهور مع زيادة واردات الفحم مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضافت «يخزّن الفحم في كل الزوايا والأركان غير المأهولة. إنه فحم رديء النوعية، مستورد من كولومبيا وكازاخستان ومناطق مختلفة من العالم».

آنا موتيل-كوسينسكا هي المؤسسة المشاركة لحملة أطلقها مواطنون ضد التلوث، تدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية، مثل رش الفحم بالمياه، أوتغطية الشاحنات لاحتواء انتشار الغبار. وتحت الضغط، عقد مجلس مدينة غدانسك اجتماعاً خاصاً مخصصاً لهذه المشكلة. وانتهز السكان الفرصة لرفع لافتات كتب عليها «غدانسك: مدينة سوداء».

وصرحت رئيسة البلدية السابقة للمدينة، ألكساندرا دولكيفيتش، لوكالة فرانس برس «يكدس نحو 90% من الفحم الذي يصل إلى بولندا في غدانسك، قرب المنازل»، مضيفة أن المشكلة تؤثر على «آلاف الأشخاص».

ودعا مجلس المدينة الحكومة وسلطات الموانئ إلى الاجتماع لكن دون جدوى، رغم أن 95% من الميناء ملك للدولة.

وقالت دولكيفيتش «للأسف يظهر ذلك أن لا أحد يريد اليوم مواجهة السكان أو مشكلتهم الحقيقية أو التفكير في حل ذكي».

وخلال الاجتماع، طالب المجلس الحكومة بالتحرك الفوري والبدء بتنظيف الشوارع ومركبات الميناء ومراقبة مستويات التلوث.

واتُخذت بعض الإجراءات لكنها بحسب السكان، غير كافية.

يخزّن الفحم في كل الزوايا والأركان غير المأهولة. إنه فحم رديء النوعية، مستورد من كولومبيا وكازاخستان ومناطق مختلفة من العالم.