ماليزيا وسنغافورة تندّدان بممثلة كوميدية سخرت من اختفاء طائرة عام 2014

أدان مسؤولون ماليزيون، أمس، الفنانة الكوميدية المولودة في سنغافورة التي سخرت من ماليزيا، واختفاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370» عام 2014، خلال عرض كوميدي في الولايات المتحدة.

ونشرت غوسلين شيا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار غضباً في ماليزيا ودفع مسؤولي سنغافورة إلى الاعتذار سريعاً.

وتحدثت شيا بعبارات فجة عن ماليزيا، قائلة إنها تخلفت كثيراً عن سنغافورة بعد انفصال البلدين عام 1965.

وألقت نكاتاً عن عدم قدرة الطائرات الماليزية على الطيران، أثارت ضحكات الجمهور. وتابعت: لماذا؟ اختفاء الطائرة الماليزية ليس مضحكاً، أليس كذلك؟ لأن بعض الطائرات لا تهبط.

وكانت الرحلة رقم «إم إتش370» تقل 239 راكباً من كوالالمبور إلى بكين، عندما اختفت في الثامن مارس 2014، ويفترض أنها تحطمت في أقصى جنوب المحيط الهندي.

وقال وزير الخارجية الماليزي، زامبري عبدالقادر، إن تصرف شيا أظهر افتقاراً تاماً للحساسية والتعاطف مع الماليزيين وعائلات الضحايا.

وأضاف في بيان: «هذا المقطع المصور يظهر بوضوح أيضاً سلوكيات مخالفة لقيم الدول الآسيوية المعروفة بآدابها وأخلاقها».

وفي تغريدة له على «تويتر»، تقدم وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، أمس باعتذار لماليزيا، قائلاً إنه شعر بالصدمة من تصريحات شيا المروّعة. وإن تصريحاتها لا تتحدث باسم السنغافوريين.

وأضاف: «نحن نثمن علاقاتنا مع العائلة والأصدقاء في ماليزيا، ونأسف للإساءة والأذى الذي لحق بجميع الماليزيين».

وفي الوقت ذاته، أشار مسؤولون في سنغافورة إلى أن شيا لم تعد مواطنة سنغافورية، وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أنها الآن مواطنة أميركية.

وعقب رد الفعل العنيف، يبدو أن المقطع المصور أزيل من بعض وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشيا، ولكن لا يزال من الممكن العثور عليه في بعض المواقع الإلكترونية.