رئيس الوزراء البريطاني لا يقلق من حديث البعض عن ثروته

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك إنه «لا ينزعج» من انتقادات حزب العمال للترتيبات الضريبية لعائلته الثرية ويعتقد أن المملكة المتحدة «تجاوزت» الحكم على الناس من أموالهم، حيث أفاد تقدير جديد بأن ثروة رئيس الوزراء البريطاني قد انخفضت إلى حوالي 500 مليون جنيه إسترليني.

وقال سوناك، وهو أغنى رئيس وزراء بريطاني إطلاقاً بسبب ملكية زوجته، إنه لا يكترث لهجمات حزب العمال الشخصية على موارده المالية.

وقدرت قائمة الأثرياء الجديدة في صنداي تايمز أن ثروة عائلته قد انخفضت بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي بسبب انخفاض سعر حصة زوجته. وقالت الصنداي تايمز إن سوناك، مدير صندوق التحوط السابق، وزوجته، أكشاتا مورتي، تُقدر قيمة ثروته بنحو 529 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض عن 730 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وتمتلك مورتي حصة صغيرة في إنفوسيس، وهي شركة هندية لتكنولوجيا المعلومات بقيمة 64 مليار دولار (52 مليار جنيه إسترليني) شارك في تأسيسها والدها الملياردير. انخفضت قيمة هذه الحصة، ما أدى إلى انخفاض ثروات الزوجين. ومع ذلك، قال سوناك إن الناس لم ينزعجوا من ثروته عندما سأله الصحافيون عما إذا كان منزعجاً من الهجمات الشخصية على عائلته، مثل انتقاد زعيم المعارضة، كير ستارمر له في أسئلة رئيس الوزراء بشأن الوضع الضريبي لزوجته.

كما اتهم حزب العمال سوناك بعدم الاهتمام بالناس العاديين بسبب ثروة عائلته. ويتساءل أحد الإعلانات الهجومية: «هل تعتقد أنه من الصواب زيادة الضرائب على العاملين عندما تكون عائلتك قد استفادت من ثغرة ضريبية؟ ريشي سوناك يفعل ذلك».

وفي حديثه على متن الطائرة لحضور قمة مجموعة السبع في اليابان، قال سوناك: «لم أهتم في الواقع لذلك ولم أره بالكامل. ربما أسمع بعضه لكن البقية لا أسمعها، هذه الأشياء بشكل عام لا تقلقني، لا أعتقد أن معظم الناس الذين يجلسون في المنزل في الواقع منزعجون كثيراً من هذه الأشياء أيضاً»

. ويسترسل «ما يهمهم هو ما أفعله من أجل تحسين حياتهم. عندما تحدثت كثيراً عن الصيف الماضي، أعتقد أننا تجاوزنا الحكم على الأشخاص من خلال ما هو موجود في حساباتهم المصرفية». وأضاف: «هذه الأشياء لا تزعجني». كانت مورتي في قلب عاصفة سياسية العام الماضي بعد أن اتضح أنها كانت قد تجنبت ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني من الضرائب البريطانية لكونها غير مقيمة، ودفعت 30 ألف جنيه إسترليني سنوياً للحفاظ على هذا الوضع.

• حزب العمال اتهم سوناك بعدم الاهتمام بالناس العاديين بسبب ثروة عائلته.