كليتشدار أوغلو يتعهد بإجراء تحقيق بشأن بورصة تركيا والبيانات الاقتصادية

اتهم زعيم المعارضة الرئيس في تركيا كمال كليتشدار أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتستر على الحالة الحقيقية للاقتصاد والمالية في البلاد، واختتم حملته برسالة صادمة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تركيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ووصف كمال كليتشدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف المعارضة الذي يتألف من ستة أحزاب، الإدارة الحالية بعبارات قاسية، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الرسمية غير موثوق بها ودعا إلى إجراء تحقيق بشأن البورصة التركية التي قال إنها تحولت «إلى أداة للسرقة»، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة مع بلومبيرغ، إنه في حالة انتخابه، ستشكل حكومته فريقاً لتقييم الأضرار وفهم ما يحدث بالفعل في الاقتصاد التركي.

وأضاف كليتشدار أوغلو أن فريقه يفتقر في الوقت الحالي إلى الاطلاع على الإقراض من جانب البنك المركزي والحكومة.

وقال كليتشدار أوغلو «الأرقام في تركيا ليست شفافة، ولا تتسم بالدقة».

وأضاف «لا نملك معلومات كافية عن تعهداتنا أو التزاماتنا أو إيراداتنا ونفقاتنا».

وامتنعت مؤسسة الإحصاءات التركية والبنك المركزي التركي وبورصة إسطنبول ووزارة الخزانة والمالية عن التعليق.