سيناتور أميركية مُسنة تقاوم الدعوات لها للاستقالة

قابلت السيناتور الأميركية، ديان فينشتاين، أخيراً، دعوات استقالتها بالرفض، ولكنها وافقت على ترك اللجنة القضائية في الكونغرس إلى أجل غير مسمى.

وتقضي فينشتاين (89 عاماً)، فترة نقاهة في منزلها، بعد إصابتها بمرض الهربس النطاقي. وجاء ذلك استجابة للضغوط المتزايدة من الديمقراطيين، الذين أعربوا علناً عن مخاوفهم من أنها غير قادرة على أداء وظيفتها.

ولم تلتحق العضو الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا بعملها في مجلس الشيوخ منذ فبراير الماضي، عندما تم تشخيص إصابتها بالعدوى. وأصبح غيابها مشكلة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إذ حدّ من قدرتهم على المضي قدماً في الترشيحات القضائية. وفي الأيام الأخيرة، عندما أصبح من الواضح أنها لا تخطط للعودة بعد عطلة استمرت أسبوعين، بدأ الضغط يتزايد على عميدة أعضاء الكونغرس، للاستقالة.

وقالت مساء الأربعاء إنها لن تفعل ذلك، لكنها عرضت حلاً مؤقتاً، قائلة إنها ستطلب بديلاً مؤقتاً لها في اللجنة القضائية. وقالت فينشتاين في بيان، بعد أن دعاها اثنان من أعضاء المجلس الديمقراطيين علانية إلى مغادرة مجلس الشيوخ «أتفهم أن غيابي قد يؤخر العمل المهم للجنة القضائية»، متابعة «لذلك طلبت من زعيم الأغلبية في المجلس- تشاك شومر، أن يطلب من مجلس الشيوخ السماح لسيناتور ديمقراطي آخر بالخدمة مكاني، مؤقتاً، حتى أتمكن من استئناف العمل في اللجنة».

إلى ذلك، سيتطلب استبدال فينشتاين في اللجنة تمرير قرار، الأمر الذي سيحتاج إلى درجة معينة من دعم الحزبين، إما موافقة بالإجماع من مجلس الشيوخ أو 60 صوتاً. وليس من الواضح ما إذا كان الجمهوريون، الذين يريدون إعاقة ترشيحات الرئيس بايدن القضائية، سيدعمون مثل هذا الإجراء.

وبسبب غيابها لم يتمكن الديمقراطيون من تمرير الترشيحات القضائية.

وبموجب القواعد الحالية لمجلس الشيوخ، فإن التعادل في التصويت على أي ترشيح في اللجنة يعني أنه فاشل، ولا يمكن طرحه أمام الكونغرس.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي ورئيس اللجنة القضائية، ريتشارد جيه دوربي، الشهر الماضي «أنا قلق، لأننا لا نستطيع حقاً الحصول على ترشيحات جديدة للقضاة حتى تكون (فينشتاين) هنا».

وأعلنت فينشتاين، التي أثارت ذاكرتها المتراجعة ومشكلاتها الإدراكية مخاوف متزايدة بين زملائها، في وقت سابق من هذا العام، أنها لن تسعى لإعادة انتخابها في عام 2024، لكنها قالت إنها تنوي إنهاء ولايتها.

ولكن النكسة الصحية الأخيرة التي مرت بها دفعت عضوة ديمقراطية واحدة على الأقل لمطالبة فينشتاين بالتنحي على الفور.

وكتبت النائبة رو خانا، العضو الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، على «تويتر» يوم الأربعاء، تدعو إلى استقالتها «نحن بحاجة إلى وضع البلاد قبل الولاء الشخصي». متابعة «في حين أنها كانت عملت في الخدمة العامة طوال حياتها، فمن الواضح أنها لم تعد قادرة على أداء واجباتها. وعدم التحدث علانية يقوض مصداقيتنا كممثلين منتخبين للشعب».

وردد النائب الديمقراطي في مجلس النواب، النائب دين فيليبس من مينيسوتا، المشاعر نفسها في منشور على «تويتر»، قائلاً إن بقاء السيدة فينشتاين في مجلس الشيوخ كان «تقصيراً في أداء الواجب».