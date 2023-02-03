الوجبات المفضلة للعائلة البريطانية المالكة..البيتزا وأطباق الكاري والكباب السري

تشتهر العائلة المالكة بأكلها الفاخر، ولدى الملك تشارلز فريقه الخاص من الطهاة الشخصيين في متناول يده لتلبية المناسبات الفخمة، مثل المآدب الرسمية التي تُقام في قصر باكنغهام. ولكن بالتأكيد هناك أوقات يذهب فيها الملك وغيره من أفراد العائلة المالكة لتناول الطعام في الخارج مثل بقية أفراد الشعب.

طعام الملك تشارلز المفضل

كشف أحد الطهاة عن حب الملك تشارلز الثاني للبيتزا، والبيتزا المفضلة لديه أثناء زيارته لإسكتلندا في نوفمبر 2019 عندما كان ولياً للعهد. وضحك عندما قدم له الشيف الشهير، إرمينيو دي ميو، بيتزا مارغريتا، بينما كان يستقبل الحشود في سانت بوزويلز. وقال الشيف «أردت أن أقدم له البيتزا لأنه ابن هذا البلد، وابتسم عندما قدمتها له وقلت له إنها مارغريتا قال لي إنها البيتزا المفضلة لديه».

الأمير وليام

في إحدى المقابلات الإعلامية كشف الأمير وليام ذات مرة أن الوجبة الجاهزة المفضلة لديه هي الكاري، ويبدو أنه متأثر بحب زوجته الأميرة كيت للطعام الحار. وكشف وليام أيضاً أن العديد من أفراد العائلة المالكة، يستمتعون أحياناً بالوجبات السريعة أيضاً، من الأسماك التقليدية، ورقائق البطاطس إلى ناندوز. وأثناء ظهوره في لقاء إذاعة بي بي سي راديو فايف لايف، الذي تم تسجيله في قصر كنسينغتون في مارس 2020، تلقى وليام طبق كاري من مطعم الوجبات الجاهزة الهندي، سامرات. وعندما سُئل عن أطباقه المفضلة الأخرى، أجاب: «دجاج ماسالا، أحب ذلك مع قليل من النكهة - أنا لست من محبي طبق الفيندالو». كما اعترف الأمير بأنه يواجه صعوبة في الاختيار بين البيتزا والطعام الصيني. ويحب تناول الناندوز أيضاً.

الملكة إليزابيث الثانية

تفضل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الوجبات الجاهزة من حين لآخر، وكانت تميل إلى تناول السمك ورقائق البطاطس، وتستمتع أيضاً بالكباب. وقال سائق توصيل أوصل طعاماً إلى القصر «كنت أعتقد أن الطعام يخص أحد الخدم، ولكن عندما وصلت إلى المدخل، أخذه مني خادم شخصي وقال إنه للملكة، أتمنى أن تكون قد استمتعت به - نحن معروفون بأفضل الكباب في نورفولك».

الأمير هاري

تمامًا مثل شقيقه وليام، يحب الأمير هاري أيضاً ناندوز. في عام 2013، ذكرت صحيفة الميرور، أن الأمير طلب وجبة في وقت متأخر من الليل من مطعم فولهام في لندن، مكونة من دجاج بيتا مع جبنة إضافية، بالإضافة إلى هريس كريمي ولفائف دجاج مزدوجة مع البطاطس المقلية.

ميغان ميركل

اعترفت ميغان ميركل بأن البطاطس المقلية هي واحدة من أكثر الأطعمة المفضلة لديها. وفي حديثها إلى بيست هيلث كندا، صرحت بـ«يمكنني تناول البطاطس المقلية طوال اليوم»، وعندما سئلت عن قدرتها على تناول البطاطس المقلية والبقاء بصحة جيدة، شرحت: «الأمر كله يتعلق بالتوازن، لا أريد أبداً أن أشعر بالحرمان، أعتقد أن الأمر يصبح خطراً عندما تبدأ في الإفراط في تناول الأشياء. إنه ليس نظاماً غذائياً، إنه أسلوب حياة أكل».

كشف أحد الطهاة عن حب الملك تشارلز الثاني للبيتزا، وكانت بيتزا مارغريتا المفضلة لديه أثناء زيارته لإسكتلندا في نوفمبر 2019 عندما كان ولياً للعهد.



في إحدى المقابلات الإعلامية كشف الأمير وليام ذات مرة أن الوجبة الجاهزة المفضلة لديه هي الكاري، ويبدو أنه متأثر بحب زوجته الأميرة كيت للطعام الحار.