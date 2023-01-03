حفلات رأس السنة في السويداء.. أسعار من كوكب آخر

الأعياد في نهاية العام فرصة للنشاط في المنشآت السياحية، حيث ينظم عدد من المنشآت فعاليات من حفلات موسيقية وعشاء بكلفة ثابتة على الشخص الواحد، بلغت في أحد مطاعم السويداء 200 ألف ليرة على الشخص، وراوحت في مطاعم أخرى بين 150 و175 ألفاً، أي أن عائلة من خمسة أشخاص تحتاج إلى مليون ليرة وحجز مسبق قبل نحو شهر من نهاية العام.

وفي ما يخص تسعير الخدمات المقدمة في المنشآت، أوضح عضو غرفة سياحة السويداء يعرب العربيد، أن الغرفة مسؤولة عن متابعة المنشآت المرخصة، أما المنشآت غير المرخصة والمخالفات فهي مسؤولية البلديات والضابطة العدلية، وهناك الكثير من المقاهي وصالات الأفراح التي تقيم الحفلات، وهي مرخصة من المجالس البلدية وليس من السياحة. وتنظم المنشآت المرخصة الفعاليات التي تتضمن حفلات ومطربين وتقدم الطعام. ومن الطبيعي أن تختلف التكاليف الإجمالية للنشاط بحسب الفنانين المشاركين وقائمة الطعام، والغرفة تتابع السلامة الغذائية والالتزام بالأعداد حسب القدرة الاستيعابية لكل منشأة.

وفي ما يتعلق بالأسعار في بعض المطاعم والمقاهي التي تتبع مديرية التجارة الداخلية والمجالس المحلية، قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية تجارة السويداء، جهاد طرابيه: «إن المديرية تتابع القوائم السعرية في المقاهي والمطاعم، وتقوم بجولات ميدانية لمتابعة الأسعار وكل الشروط الأخرى، والأسعار لا تحدد بنشرات وإنما نعتمد على فواتير الشراء».

وأكد أنه يتم التشديد باستمرار على المطاعم والمنشآت التابعة للمديرية بالتحديد، والإعلان عن أسعار الخدمة والفعالية والوجبة المقدمة بشكل واضح، كي لا يقع المواطن في غبن.