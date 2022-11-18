صندل قديم استخدمه ستيف جوبز يباع بـ 220 ألف دولار

بيع صندل كان يستخدمه مؤسس أبل الراحل، ستيف جوبز، بقيمة 220 ألف دولار في أحد المزادات. وكان جوبز قد استخدم هذا الصندل خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، واحتفظ به مدير منزله السابق.

وتقول دار مزادات جوليان في بيفرلي هيلز، التي عرضت الصندل «تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز، التي تشكلت بعد سنوات من استخدامه للصندل». وسجل الصندل رقماً قياسياً للسعر المدفوع لمثل هذا الزوج من الصنادل.

وكان من المتوقع أن يباع الصندل بمبلغ 60 ألف دولار، لكن السعر النهائي وصل إلى 218 ألفاً و750 دولاراً، على حد قول دار جوليان. ولم يتم الكشف عن هوية المشتري.

ويقول المدير التنفيذي لجوليان، مارتن نولان، إن زوج الصندل بيع مقابل 2000 دولار في مزاد عام 2016. وأكد مدير منزل جوبز السابق، مارك شيف، إنه قرر في وقت ما التخلص منهما.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها مثل هذه الأحذية البالية بسعر باهظ في المزاد. ففي العام الماضي وحده، تم بيع أحذية من ماركة (نايك) الرياضية الشهيرة، التي ارتداها مايكل جوردان خلال موسم المبتدئين مع فريق شيكاغو بولز مقابل 1.5 مليون دولار، وزوج من أحذية نايك التي كان يرتديها المغني، كاين ويست، في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2008 مقابل 1.8 مليون دولار.

سجّل الصندل رقماً قياسياً للسعر المدفوع لمثل هذا الزوج من الصنادل.