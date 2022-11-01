وجبات مجانية في المدارس العامة بولاية فيكتوريا الأسترالية

سيتم تزويد جميع طلاب المدارس العامة في ولاية فيكتوريا بوجبات غدائية مجانية، بموجب تعهد انتخابي لمواجهة كلفة المعيشة. وتم الكشف عن برنامج وجبات الغداء الصحية، يوم الأحد، قبل أسابيع فقط من بدء التصويت المبكر في 14 نوفمبر لانتخابات الولاية، حيث من المتوقع أن يدلي أكثر من نصف الناخبين بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.

وبموجب البرنامج، سيتم تزويد جميع طلاب المدارس من الإعدادية إلى الصف الثاني عشر بوجبة غداء صحية مجانية، وسيكون البرنامج مشابهاً لمخطط في نيوزيلندا يقدم مليون وجبة غداء في الأسبوع.

وقال زعيم المعارضة، ماثيو جاي، إن البرنامج سيوفر الوقت والمال على الآباء ويدعم تغذية الطلاب. وأضاف «هذه طريقة بسيطة يمكن للحكومة أن تساعد بها في تكاليف المعيشة. ما يصل إلى 5000 دولار في السنة يمكن للعائلة المتوسطة أن تدخرها». وتابع جاي «أريد أن يحصل الأطفال على وجبة غداء صحية مناسبة للتركيز على التعلم».

ولكن رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، دانيال أندروز، شكك في سجل برامج التثقيف الغذائي الصحي، قائلاً إنه تم وقف برنامج «فواكه مجانية في يوم الجمعة» للولاية.

وسيتم تنفيذ برنامج التقيد في جميع المدارس العامة بالولاية بحلول نهاية عام 2026، وستبدأ تجربة لمدة عامين، تقدر كلفتها بنحو 300 مليون دولار، في مدارس مختارة العام المقبل.

وفي الشهر الماضي تعهدت المعارضة في فيكتوريا بأنها ستخفض أسعار النقل العام إلى دولارين في اليوم عبر العاصمة ملبورن، مع خفض تذاكر الخطوط الإقليمية إلى النصف.

يذكر أن برنامج دعم الإفطار للمدارس التابع لحكومة الولاية والذي تم تقديمه بالشراكة مع «فود بنك فيكتوريا»، قد وفر أكثر من 25 مليون وجبة إفطار مجانية للطلاب المحرومين عبر 1000 مدرسة.