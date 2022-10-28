سوناك ينضم لنادي الزعماء الأوروبيين «قصار القامة»

يعرف الجميع أن ريشي سوناك هو أول رئيس وزراء بريطاني ينتمي لأصول غير بيضاء، لكن معظمهم لا يعرف أنه أقصر ساكن في رقم 10 داوننغ ستريت، منذ عهد رئيس الوزراء السابق، ونستون تشرشل، ويزيد طول تشرشل بوصة واحدة على طول سوناك الذي يبلغ خمسة أقدام وخمس بوصات. وبهذا ينضم سوناك لنادي الزعماء الأوروبيين الأقل من خمسة أقدام وسبع بوصات طولاً.

وبالمقارنة، يبلغ طول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقل من خمسة أقدام وسبع بوصات، ويقال إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وخمس بوصات، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أطول قليلاً من نظيره الألماني، ومع ذلك يكاد يكون من المؤكد أن سوناك أطول من نابليون بونابرت.

وبينما يسود اعتقاد أن نابليون كان متوسط الطول في عصره نحو خمسة أقدام وخمس بوصات، فإن فكرة أنه كان قصيراً كانت متأصلة في الوعي العام، من قبل رسام الكاريكاتير الإنجليزي الشهير جيمس غيلراي.

وبمقارنة طول سوناك مع العديد من حلفاء المملكة المتحدة الآخرين، يبلغ طول الرئيس الأميركي جو بايدن أقل من خمسة أقدام و10 بوصات، بينما يبلغ طول رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، ستة أقدام وبوصة واحدة، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، ستة أقدام وثلاث بوصات. ويبلغ طول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خمسة أقدام وسبع بوصات، بينما يبلغ طول رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خمسة أقدام وبوصتين فقط.

ويبلغ طول سلف سوناك في منصب رئيس الوزراء، ليز تراس، نحو خمسة أقدام وخمس بوصات، في حين أن طول رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أقل بقليل من خمسة أقدام وثماني بوصات.

كما أن رؤساء وزراء حزب المحافظين الآخرين كانوا أطول من سوناك، حيث يبلغ طول ديفيد كاميرون أكثر من ستة أقدام بقليل، في حين أن تيريزا ماي أطول بنحو بوصة واحدة من رئيس الوزراء الجديد. ويبلغ طول رئيسي وزراء حزب العمال السابقين توني بلير وغوردون براون ستة أقدام، وخمسة أقدام و11 بوصة على التوالي، بينما كان طول مارغريت تاتشر خمسة أقدام وخمس بوصات. ويبلغ طول خليفتها جون ميجور خمسة أقدام و11 بوصة. وبالعودة إلى الوراء، كان طول جيمس كالاهان من حزب العمال يبلغ ستة أقدام وبوصة واحدة، لكن زميله في الحزب هارولد ويلسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، كان يبلغ خمسة أقدام وثماني بوصات.

يزيد طول تشرشل بوصة واحدة عن طول سوناك.