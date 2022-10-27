هزات ارتدادية في الفلبين غداة جرح 6 أشخاص في زلزال قوي

سُجلت هزات ارتدادية في مناطق بشمال الفلبين في ساعة مبكرة أمس، بعد مرور ساعات على زلزال قوي أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، وألحق أضراراً بالغة بمستشفى والعديد من الكنائس القديمة، وفق السلطات. وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات بلدة دولوريس الجبلية بمقاطعة أبرا في ساعة متأخرة الثلاثاء، وتلاه العديد من الهزات الارتدادية طيلة الليل، حسبما أعلن مكتب الأرصاد الحكومي. وقال المسعف في أبرا، رون سيكيرا، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي: «اختبأنا تحت طاولة ولم تخرج عائلتي من المنزل إلا بعد توقف الاهتزاز»، مضيفاً أن أفراد عائلته استفاقوا من النوم على وقع اهتزاز الأرض.

وأصيب ستة أشخاص بجروح في بلدة لاغيان بمقاطعة أبرا، بحسب سيكيرا. وأُغلق مكتب رئيس بلدية لاغايان ومبنى ثانوية بعد تشقق جدرانهما وتحطم النوافذ الزجاجية، بحسب صور نُشرت على صفحة البلدة في «فيس بوك». وفي مدينة باتاك بمقاطعة إيلوكوس نورتي المجاورة، أمضى العديد من المرضى فترة طويلة من الليل خارج مستشفى حكومي بعد انهيار أسقف العديد من الغرف، ما أدى إلى تلف أجهزة، بحسب طواقم المستشفى. وتسببت صخور تدحرجت من تل، في إغلاق مؤقت لطريق يربط باتاك ببلدة بانا القريبة، لكن مسؤولي الإنقاذ أكدوا إزالة العوائق. كما لحقت أضرار بعدد من الكنائس القديمة في أبرا وإيلوكوس نورتي، حسبما أعلن مكتب الدفاع المدني.

أُغلق مكتب رئيس بلدية لاغايان ومبنى ثانوية بعد تشقق جدرانهما وتحطم النوافذ الزجاجية.