انتخاب مرشح من أصول صينية عمدةً لمدينة فانكوفر الكندية

كشفت نتائج الانتخابات في بعض المدن بولاية كولومبيا البريطانية، أن المنتخبين الملونين كانوا الأوفر حظاً. وتشجع هذه النتائج المرشحين من غير البيض، على التفكير في الترشح لأعلى منصب في مجتمعاتهم. واختارت مدينة فانكوفر، كين سيم، كأول عمدة كندي - صيني، لها على الإطلاق؛ بينما صوتت بلدة «الأمير جورج» إلى سايمون يو، المولود في هونغ كونغ؛ وأعطى ناخبو بلدة «ويليامز ليك» أصواتهم للمرشح سوريندربال راثور.

وقال آندي يان، وهو مدير برنامج المدينة في جامعة سيمون فريزر: «إننا نرى الوجوه المتغيرة لكولومبيا البريطانية ليس فقط في المدن، ولكن أيضاً في المجتمعات الأصغر، في جميع أنحاء المقاطعة، التي أعتقد أنها تغطي اتجاهاً، ولكن أيضاً تاريخاً طويل الأمد لتنوع مقاطعتنا».

وأضاف يان أن فوز سيم كان لحظة «بلوغ سن الرشد» بالنسبة لمدينة فانكوفر؛ موضحاً أن «النضج المستمر للثقافة السياسية والاندماج، أنتجا أول عمدة ملون لمدينة فانكوفر». وتابع «إنه يمثل حقاً تغييراً في حقبة مهمة، وهو تغيير أعتقد أنه إيجابي».

وكان خطاب الفوز الذي ألقاه سيم، مساء السبت، له صدى كتحول تاريخي. وبعد 135 عاماً، على بداية دفع أول ضريبة لكل صيني للحصول على حق القدوم إلى كندا، والعمل في بناء خط سكة الحديد، انتخبت فانكوفر أول عمدة كندي - صيني لها.

وقال سيم إنه مدين للسياسيين الكنديين من أصول صينية، مثل النائبين السابقين في فانكوفر، دوغلاس جونغ وصوفيا ليونغ، وسلط الضوء على إسهام المجتمع الصيني في بناء كولومبيا البريطانية، مؤكداً أن «الأمر لا يقتصر فقط، على مدينة فانكوفر. ولولا الصينيون الذين بنوا خط السكة الحديد، فإن فانكوفر وكولومبيا كانتا ستكونان جزءاً من الولايات المتحدة في الوقت الجاري».