الملك تشارلز يحتفظ بصورة زفاف هاري وميغان رغم الشرخ العائلي

لاحظ معجبون أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، يحتفظ بصورة ليوم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في مكتبه؛ على الرغم من الخلاف القائم بين الزوجين والعائلة المالكة، الذي بدأ منذ سنتين. وفي مقطع فيديو نشرته، ليزي روبنسون، من قناة «أي تي في»، كان الملك الجديد يلتقي برئيسة وزراء المملكة المتحدة، ليز تراس، لبدء اجتماعاتهما الأسبوعية، عندما جالت الكاميرا لإعطاء المعجبين نظرة أفضل على مكتبه.

وفي الخلفية، تم عرض مجموعة من الصور العائلية. وإحدى الصور، على وجه الخصوص، بدت وكأنها الصورة الرسمية للعائلة المالكة، من حفل زفاف هاري وميغان، في عام 2018.

وفيها اجتمع الزوجان بأسرتهما، في حفل الزفاف في قلعة وندسور، بعد أن أتمّا المراسم في كنيسة سانت جورج. والتقط المصور، أليكسي لوبوميرسكي، الصورة العائلية السعيدة.

ويضع تشارلز، أيضاً، صورة لوالدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، مع ورثتها الثلاثة: تشارلز، والأمير وليام، والأمير جورج.

ومع ذلك، فقد تغير الكثير داخل العائلة المالكة منذ أن تزوج دوق ودوقة ساسكس. وفي يناير 2020، أعلن هاري وميغان أنهما سيتخليان عن واجباتهما الملكية؛ على أن يتركا أدوارهما إلى الأبد، بعد عام. وبعد خروجهما الصادم، تصاعدت التوترات داخل العائلة المالكة، حيث لم يتمكن الشقيقان، وليام وهاري، من اللقاء وجهاً لوجه إلى أن اجتمعا في جنازة جدهما.

وعلى الرغم من عودة هاري وزوجته إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنهما لم يقابلا بالترحاب. ويبدو أن الزوجين تعرضا للإهانة مرات عدة، خلال إجراءات جنازة الملكة الراحلة، عندما أُجبرا على الجلوس خلف بقية أفراد الأسرة.

والمعجبون مقتنعون بأن الملك تجاهل الزوجين، مرة أخرى، من خلال تحديد موعد تتويجه في اليوم نفسه الذي يحتفل فيه بعيد ميلاد آرتشي، ابن الأمير هاري.

ولن يكون الخلاف مفاجئاً للكثيرين، نظراً لحقيقة أن وضع الزوجين قد تم تخفيضه أخيراً، على موقع العائلة المالكة على الإنترنت، ما أدى إلى هبوطهما بجوار الأمير أندرو.