تعزيز الروابط بين الصين وروسيا وسط انتكاسات موسكو في أوكرانيا

رغم تكبّد روسيا خسائر ميدانية فادحة في أوكرانيا، وفرض عقوبات غربية عليها، تؤكد الصين دعمها الراسخ للرئيس، فلاديمير بوتين، وعلى صداقة «بلا حدود» بينهما.

والتقى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، في أول اجتماع بينهما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي أول انتقال للرئيس الصيني الى الخارج منذ تفشي وباء «كوفيد-19».

والعلاقات بين بكين وموسكو كانت متأرجحة إبان الحرب الباردة، لكن الجارين تقاربا في شكل واضح في العقود الأخيرة لتشكيل جبهة مشتركة في مواجهة النفوذ الأميركي.

وفيما لم تؤيد بكين صراحة الحرب، فإنها دأبت على بناء علاقات اقتصادية واستراتيجية مع موسكو خلال الأشهر الستة الماضية للحرب، وطمأن شي نظيره إلى دعمه «السيادة والأمن» الروسيين.

ويقول المحللون إنه مع تراجع العلاقات الصينية - الأميركية، تعتبر بكين أنها بحاجة إلى تعزيز الروابط مع جارتها الشمالية العملاقة.

ويرى، سون سان، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث ومقره واشنطن، أنه «بغض النظر عما إذا حققت روسيا انتصاراً (في أوكرانيا)، ستسعى الصين لإقامة تحالف وثيق مع روسيا، وهو ما يقرره الوضع الحالي للعلاقات الأميركية - الصينية أكثر من أي شيء آخر».

وبوصفها ثاني أكبر قوة نووية في العالم، فإن «روسيا قوة جيوسياسية لا يمكن إقصاؤها»، وفق سان.

تعتبر الصين روسيا شريكاً مهماً في إبقاء مؤسسات دولية خارج هيمنة واشنطن.

وقال الدبلوماسي البارز، يانغ جيشي، للسفير الروسي لدى الصين، أندري دنيسوف، الإثنين الماضي، إن «شي وبوتين يمكن أن يعملا على تطوير النظام العالمي في اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية».

وفي ما يتعلق بالتجارة، فقد زادت الصين حجم مشترياتها النفطية من روسيا في الأشهر الماضية، وأصبحت روسيا مزوّد الصين الأول للنفط في الأشهر الثلاثة من مايو إلى يوليو، ما أسهم في التعويض عن خسائر موسكو.

العلاقات الأميركية - الصينية

تشهد العلاقات الصينية الأميركية توتراً منذ سنوات، ولا يبدو أي مؤشر على تهدئة في الحرب التجارية بينهما، فيما تتهم واشنطن بكين بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

ووصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها في أغسطس، عندما زارت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تايوان، ما أثار غضب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

ردّت الحكومة الصينية بمناورات عسكرية ضخمة، وإطلاق صواريخ من محيط تايوان، وألغت التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، ومنها محادثات مناخية بالغة الأهمية.

والأسبوع الماضي أوفد شي كبير مشرعيه الحكوميين، لي تشانشو، إلى روسيا حيث التقى بوتين.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن لي قوله إن «الثقة السياسية المتبادلة، والتنسيق الاستراتيجي، والتعاون البراغماتي بين بلدينا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق».

وجاءت زيارة لي في وقت مُنيت روسيا بخسائر كبيرة في أوكرانيا، واستعادت قوات كييف مساحات من الأراضي.

لكن إذا «أُضعفت روسيا في الحرب، لن يكون النبأ سيئاً بالنسبة للصين، التي ستزداد هيمنتها في العلاقات الثنائية»، وفق سان.

روسيا «تأمل جداً»

والنظر بعمق في زيارة لي يكشف أيضاً أن الصين لاتزال تحرص على تجنّب العقوبات الغربية بسبب حرب أوكرانيا، حتى وإن كانت موسكو تصوّر بكين على أنها داعمة لها. ونقلت روسيا في بيان للبرلمان عن لي قوله: «نحن نتفهم تماماً ضرورة جميع الإجراءات التي تتخذها روسيا، بهدف حماية مصالحها الرئيسة، ونحن نقدم مساعدتنا».

لم يظهر هذا التصريح في التقارير الرسمية الصينية عن اللقاء، ما يشير إلى عدم تنسيق بين الجانبين في المراسلات.

وقال أستاذ الشؤون العالمية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، هال براندز، في تصريحات نُشرت على «تويتر» الأسبوع الماضي: «مع تراجع موقف روسيا سيبحث بوتين عن دعم صيني متزايد».

وقال خبير السياسة الخارجية في الجامعة الأميركية في العاصمة واشنطن، جوزف توريغيان، إن «الاجتماع بين شي وبوتين ينعقد في لحظة تشهد تغيّرات كبيرة في ساحة المعركة، ما قد يعني أن روسيا تأمل جداً في الحصول على مساعدة صينية».

وقال لوكالة «فرانس برس»: «لا نعرف مدى صعوبة الطلبات ومدى اعتقاد الصين أن بإمكانها المساعدة دون التضحية بمصالحها الاقتصادية».

فيما لم تؤيد بكين صراحة الحرب، فإنها دأبت على بناء علاقات اقتصادية واستراتيجية مع موسكو خلال الأشهر الستة الماضية للحرب، وطمأن شي نظيره إلى دعمه «السيادة والأمن» الروسيين.