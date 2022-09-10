أفراد الأسرة المالكة.. زيجات من عوالم مختلفة

الأمير وليام

هو الابن البكر للأمير تشارلز والأميرة ديانا، وأصبح وريث العرش. ويتمتع بشعبية كبيرة، ويعكس مع زوجته كيت ميدلتون صورة زوجين متماسكين وعصريين قريبين من أطفالهما الثلاثة. وفي السنوات الأخيرة تولى دوراً يزداد أهمية داخل العائلة الملكية، حيث دافع عن قضايا مثل الصحة النفسية وحماية البيئة.

كيت ميدلتون

زوجة الأمير وليام، وهي ابنة مضيفة طيران سابقة، جمعت مع زوجها ثروة بإطلاقهما شركات لمستلزمات الحفلات. تزوجت وليام في 2011. بعد أن أصبحت دوقة كامبريدج، امتثلت عن طيب خاطر للعديد من الالتزامات الممنوحة لها من خلال دورها في العائلة الملكية مع تربية أبنائها الثلاثة، جورج الذي وُلد في 2013، وشارلوت في 2015، ثم لويس في 2018.

لكن زوجة الأمير هاري، ميغن ماركل، أضرت هذه الصورة المثالية، بعدما اتهمتها بأنها أبكتها في حادثة قبل وقت قصير من زواجها من هاري.

الأمير هاري وميغن

هدأ هذا المشاغب السابق في العائلة بعد فترة أمضاها في الجيش. وقد وقع تحت تأثير حب ميغن ماركل، الممثلة الأميركية السابقة، المطلّقة والخلاسية. وأصبحا زوجين بعد حفل زفاف أقيم عام 2018 في قلعة وندسور لهاتين الشخصيتين القادمتين من عالمين مختلفين تماماً، وكان ذلك أشبه بقصة خرافية.. وتحول هذا الزواج بسرعة إلى كابوس للعائلة المالكة. وبعدما أنهكته هجمات الصحف الصفراء باستمرار ضد زوجته، قرر هاري في 2020 أن يبتعد عن العائلة الملكية، ما أحدث زلزالاً في المملكة المتحدة. وخلال مقابلة مدوية في مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة الملكية بأنها فقدت الإحساس، وأنها مشبعة بالعنصرية.

ويعيشان الآن في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي، المولود عام 2019، وليليبت في2021. وفي إطار رغبتهما في الاستقلال المالي وقعا عقوداً مع «نتفليكس» و«آبل تي في+» خصوصاً.

الأميرة آن

ورثت الأميرة آن الابنة الوحيدة لإليزابيث الثانية والأمير فيليب، عن والدتها الإحساس بالواجب، وعن والدها الصراحة. وهي تهوى ركوب الخيل، وكانت أول فرد في العائلة الملكية البريطانية يشارك في الألعاب الأولمبية في مونتريال في 1976. لديها ابنان، بيتر مولود في 1977، وزارا في 1981، من زواجها من مارك فيليبس الذي انتهى بالطلاق في 1992.

وتزوجت في العام نفسه من الضابط تيموثي لورانس. وحسب رغبتهما لا يحمل أبناؤها ألقاب نبلاء.

الأمير أندرو

كانت وسائل الإعلام البريطانية تقدمه في أغلب ألأحيان على أنه «الابن المفضل» لإليزابيث الثانية، وبقي لفترة طويلة معروفاً بمغامراته العاطفية، وعسكرياً شجاعاً، لكن حياته لم تخل من الفضائح أيضاً، بقي الأمير أندرو الذي اعتبر في أحد الأيام بطل حرب فوكلاند 1982، والتي قاتل خلالها في سن الـ22 كطيار مروحية، بعيداً عن الأضواء. لديه ابنتان من زواجه من سارة فيرغوسن التي طلقها، وهما بياتريس مولودة في 1988، ويوجين في 1990.

الأمير إدوارد

يُلقب بكونت ويسيكس وآخر الأبناء الأربعة لإليزابيث الثانية والأمير فيليب. متزوج من صوفي ريس جونز، المديرة التنفيذية السابقة للعلاقات العامة، ولديهما ولدان الليدي لويز وجيمس ماونتباتن وندسور.

زارا ومايك تيندال

ورثت ابنة آن، زارا، عن والدتها الحس الواقعي، وشغفها بالخيول. وهي فارسة بارعة، فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن في 2012. وتزوجت من نجم الركبي الإنجليزي السابق مايك تيندال.

بيتر فيليبس

أثار نجل الأميرة آن الذي يهوى الركبي الجدل عندما استخدم وضعه كـ«عضو في العائلة المالكة البريطانية» للظهور في إعلان لعلامة تجارية صينية للألبان.