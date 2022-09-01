أمطار في ولاية أريزونا الأميركية تقتلع نبتة صبّار عملاقة عمرها 200 عام

تسببت أمطار غزيرة في ولاية أريزونا الأميركية في اقتلاع نبتة صبّار من جذعها في أحد متنزهات الولاية الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، على ما أعلنت سلطات المحمية التي كانت النبتة تنمو فيها منذ قرنين. وأوضحت هيئة «أريزونا ستيت باركس» عبر صفحتها على «فيس بوك» أن «الأمطار الموسمية القوية قد تترك بسرعة أثراً في المشهد الصحراوي. وفقدان نبتة (الصبّار) الضخمة والشهيرة هذه (من نوع ساغوارو) التي يبلغ عمرها نحو 200 عام في متنزه كاتالينا بالقرب من توكسون، هو تغيير لا يمكن إلاّ أن يلاحظه المواظبون على زيارته».

ويمكن أن يصل طول نبتة الصبّار من نوع ساغوارو إلى أكثر من 10 أمتار ووزنها إلى أكثر من طنين نظراً إلى اختزانها الماء. وبات هذا النوع من الصبّار الذي ينمو في المناطق الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك رمزاً معبّراً عن الغرب الأميركي وخصوصاً عن الطبيعة الصحراوية لولاية أريزونا.

وأبدت «أريزونا ستيت باركس» ارتياحها إلى كون النبتة العملاقة سقطت لحسن الحظ خارج مسار الزيارات، مشيرة إلى أنها ستُبقي النبتة كما هي في النقطة التي سقطت فيها «لكي توفر الموطن والطعام للعديد من الكائنات أثناء تحللها».

أبدت «أريزونا ستيت باركس» ارتياحها إلى كون النبتة العملاقة سقطت لحسن الحظ خارج مسار الزيارات.