تصاعد طفرة الهجرة الكوبية الجديدة بصورة غير معهودة

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن عن «إيل باييس»

يتجمع الكوبيون أمام القنصلية المكسيكية في هافانا للحصول على فيزا لمغادرة بلدهم. وقالت امرأة تنتظر دورها ضمن الحشود «إنه وضع مأساوي حقاً، كل شخص يستطيع الخروج من هذه البلد لا يتردد أبداً». وتتجمع الحشود في أيام الأسبوع هنا بعد الحصول على موعد، يتم تقديم طلب من أجله قبل شهور عدة، من خلال موقع القنصلية المكسيكية على الانترنت.

وبالنظر إلى أنه من المستحيل الحصول على موعد في القنصلية في المستقبل القريب، يقوم بعض الأشخاص بدفع مئات الدولارات إلى أشخاص يعدونهم بتسريع هذه المواعيد. وعادة ما تنتهي هذه الوعود التي تتغذى على يأس الناس بالخداع. وتعترف المرأة التي كانت تنتظر دورها أنها إذا حصلت على فيزا سياحة، فإنها لا تخطط للعودة إلى كوبا. وقالت «اثنان من أبنائي غادرا مع زوجتيهما إلى أميركا الوسطى وأصبحا الآن في ميامي، حيث ولد أول أحفادي هناك».

وكما هي الحال لدى أقرباء هذه المرأة، فقد غادر عشرات الآلاف من الكوبيين كوبا في السابق بوسائل مختلفة، ولكن الوضع الآن مختلف، إذ إن آلية الهجرة تسير بسرعة كبيرة، حيث يغادر الشبان. وتهاجر عائلات كاملة، حتى إن البعض باعوا منازلهم لدفع تكاليف الرحلة. وتؤكد سلطات كوبا أن كثيرين من الكوبيين يختارون البقاء في كوبا، ولكن الولايات المتحدة تتلاعب بالأمر ليبدو الوضع وكأنه لا أحد يريد العيش في كوبا، ولكن مغادرة كوبا تستمر بلا هوادة.

وتبدو البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك وحماية الحدود معبرة للغاية. فخلال سبعة أشهر من أكتوبر2021 حتى ابريل 2021 دخل نحو 115 ألف كوبي إلى أراضي الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عبر الحدود المكسيكية، أي ثلاثة أضعاف الذين دخلوا العام المالي الماضي، أي ما بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021 عندما دخل 38.5 ألف كوبي إلى الولايات المتحدة من الطريق ذاته.

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