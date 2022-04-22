عمدة نيويورك السابق يغني في حلقة «المطرب المقنع»

المصدر: ترجمة: مكي معمري ■ عن «واشنطن بوست»

ظهر عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، في برنامج «المغني المقنع»، مساء الأربعاء الماضي. وارتدى المحامي الشخصي للرئيس السابق دونالد ترامب، على شاشة «فوكس رياليتي»، زياً ملوناً، يشبه المُهرج. وبعد أكثر من شهرين من تسجيل الحلقة وتصدر أخبارها عناوين الصحف، تمكن مشاهدو «فوكس» من مشاهدة أداء عمدة مدينة نيويورك السابق، بالإضافة إلى ردود الفعل الصادمة والمربكة من المضيف نيك كانون، والحكام نيكول شيرزينغر وكين جيونغ وجيني مكارثي وروبن ثيك. وقال كانون، «إنه شيء يفاجئنا جميعاً أن في هذا البرنامج، يستضيف جولياني، الذي كان في السنوات الأخيرة المحامي الشخصي لترامب، وهو يرتدي زي (جاك إن ذا بوكس)، وهذا شيء مثير للاهتمام».

وقال جولياني إنه شارك في العرض من أجل حفيدته، وغنى أغنية للمغني جورج ثوروغود. وقال ثيك رداً على إزاحة جولياني للقناع على وجهه، «هذا بالتأكيد شيء لم أكن لأخمنه أبداً». وساد ترقب في الأوساط الإعلامية والشعبية لموعد ظهور جولياني في المنافسة المثيرة للجدل. وكان هناك رد فعل عنيف وفوري من أشخاص كانوا غاضبين من أن المحامي المفصول، مُنح فرصة لزيادة وقته في دائرة الضوء، أو محاولة استرداد سمعته من خلال تلفزيون الواقع. ويحدث ذلك في كل مرة يفعل فيها موظف سابق في البيت الأبيض في إدارة ترامب شيئاً مشابهاً. وفي عام 2018، لعبت أوماروزا مانيغولت نيومان دور البطولة في برنامج «سيلبريتي بيغ براذر» على قناة «سي بي إس»، واعترفت ببعض الندم لأنها عملت في الجناح الغربي مع رئيسها السابق.

وقال جولياني إنه يريد أن تعرف حفيدته أنه «يجب أن تجرب كل شيء»، حتى الأشياء التي قد تعتقد أنها «مختلفة عنك، وغير مرجحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news