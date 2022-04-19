القائمة العربية الموحدة «تعلّق» دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات القدس

المصدر: القدس ■ أ.ف.ب

أعلنت القائمة العربية الموحدة، أول من أمس، «تعليق» مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بسبب أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وأعلنت القائمة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، «تعليق» دعمها للحكومة، بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه بالقدس، خلفت 150 جريحاً. ولوّحت القائمة في بيان أنه «في حال استمرّت الحكومة بخطواتها التعسّفيّة بحق القدس وأهلها... فإنّنا سنقدّم استقالة جماعيّة». لن يؤثر انسحاب القائمة العربية الموحدة من ائتلاف بينيت في الفور على الحكومة، إذ إن الكنيست في عطلة حتى 5 مايو المقبل. وقالت مصادر لوكالة فرانس برس، إن نفتالي بينيت سيسعى لتهدئة الوضع.

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