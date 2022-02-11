بوتين يصف أوكرانيا بـ «الحسناء»

المصدر: ترجمة: ح.ع. ح عن «ديلي ميل»

خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نكتة يقصد بها الاغتصاب تتعلق بأوكرانيا عندما دعا هذه الدولة بـ«الحسناء» وسط مخاوف من احتمال قيامه بغزو أوكرانيا في أي وقت. وانتقد بوتين خلال المؤتمر الصحافي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال أخيراً إنه لا يحب اتفاقات مينسك للسلام التي وقّعت عام 2015، المتعلقة بالصراع الانفصالي في الدولة، وقال بوتين: «سواء أحببته أم لا، يا حسنائي، يجب عليك أن تتحمليه»، مستخدماً تعبيراً روسياً يبدو متناغماً كالشعر.

وأثارت كلمات بوتين جدلاً ساخناً على الإنترنت، حيث اتهم كثيرون بوتين بأنه يستخدم لغة تحاول تبرير الاغتصاب.

وفي كييف سعى الرئيس زيلينسكي إلى الترفع عن كلمات بوتين، وتجاهل كلمات نظيره الروسي، التي جاءت وسط توترات تتعلق بحشد موسكو جيشها على الحدود مع أوكرانيا. وقال زيلينسكي، وهو كوميدي وممثل سابق، بعد محادثاته مع الرئيس ماكرون: «بالطبع هناك أشياء لا يمكن مناقشة الرئيس الروسي بشأنها. وبالطبع فإن أوكرانيا حسناء»، وأضاف زيلينسكي «ولكن عندما يدعو أوكرانيا بأنها، حسنائي، فأنا أعتقد أنها مبالغة كبيرة منه»، وقال زيلينسكي: «إن أوكرانيا كانت حكيمة لكونها تحلت بالصبر في التعامل مع روسيا. وأعتقد أن هذا الأمر مهم ليس بالنسبة لأوكرانيا فقط، وإنما لأوروبا برمتها»

وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، عن رأيه في ما قاله بوتين، أجاب هذا الأخير أن بوتين لم يقصد أي إهانة. وأضاف «كان الرئيس يقصد أنه إذا أخذت الدولة على عاتقها التزامات، فيجب أن تفي بها»، وقال بيسكوف أيضاً إنه كان مقتنعاً أن بوتين لم يكن يعرف أعمال الفرقة الغنائية التي كانت في تسعينات القرن الماضي، والتي غنت كلمات مشابهة لما قاله بوتين، ولكني أعتقد أن هذه الفرقة استعارت هذا التعبير من الفولكلور الروسي».

• سعى الرئيس زيلينسكي إلى الترفّع عن كلمات بوتين، وتجاهل كلمات نظيره الروسي.

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