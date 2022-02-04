جورج بوش تبرع لحملة ابن أخيه واثنتين من كبار منتقدي ترامب

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن مجلة «بيبل»

قدم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن تبرعات عدة في الحملة الانتخابية لعام 2021، وفقاً للمتحدث باسمه، والسجلات المالية الصادرة أخيراً. وذهب بعضها إلى جمهوريين بارزين صوتوا لصالح عزل دونالد ترامب. وبوش، الذي له تاريخ طويل في التبرع لمرشحي حزبه الجمهوريين على مر السنين، قدم إسهاماً فردياً بحد أقصى 5800 دولار للجمهورية، ليز تشيني (ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني)، وهي من أعلى الأصوات بين أقلية الجمهوريين المناهضين لترامب.

وذهب تبرع آخر، بقيمة 2900 دولار، إلى السيناتور عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، والتي صوتت، مثل ليزا تشيني، ضد ترامب في أعقاب أعمال الشغب، في 6 يناير 2021 في الكابيتول. وصوّتت تشيني لعزل ترامب في مجلس النواب؛ بينما صوتت موركوفسكي لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ، مع ستة جمهوريين آخرين. ومع ذلك، تمت تبرئة ترامب.

وكل من تشيني وموركوفسكي ترشحتا لإعادة انتخابهما، وتواجهان منافسين جمهوريين، حصلا على تأييد ترامب نفسه.

وأخبر متحدث باسم بوش الصحافيين أن الرئيس السابق تبرع، أيضاً، لصالح حاكم فرجينيا المنتخب حديثاً، غلين يونكين، إضافة إلى ابن أخيه جورج بريسكوت بوش، الذي يترشح لمنصب المدعي العام في تكساس. وقال المتحدث إنه ليس لديه تفاصيل إضافية حول هذه الإسهامات.

وعلى عكس تشيني وموركوفسكي، فإن يونجكين و(جورج بريسكوت) بوش أكثر انحيازاً للرئيس السابق دونالد ترامب.

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