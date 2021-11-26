بايدن يبدو في خطابه كأنه يقلّد ممثلاً كوميدياً أميركياً

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن ■ عن «نيويورك بوست»

بدا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، كأنه يقلد شخصية «رون بيرغندي» في الفيلم الكوميدي الأميركي المشهور، بينما كان يقرأ خطابه المتعلق بأسعار النفط عن جهاز «التلقين»، وتمت مقارنة بايدن مع ذلك بالمذيع في فيلم «المذيع»، وبعد إشارته إلى بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لشركة «ويلمارت» العاملة في قطاع التجزئة، قرأ كلمات «نهاية الاقتباس» التي كتبت له فقط.

وقال بايدن في خطابه «بالمناسبة ربما سمعتم ما قاله المدير التنفيذي لشركة ويلمارت، أمس، حول الخطوات التي نريد القيام بها، فقد قال وأنا أروي لكم ما قال «إن اجتماع القطاعين الخاص والحكومي معاً حقق النجاح فعلاً»، ومن ثم استمر بايدن بالقول: «وعلى طول سلسلة إمدادات التجزئة سيكون هناك الكثير من الإبداع، نتيجة الخطوات التي اتخذناها، ولهذا بدأت الأمور بالتغير. انتهى الاقتباس». وبعد ذلك انتقل الرئيس إلى الجملة التالية.

وأدى الخطأ الذي ارتكبه بايدن إلى سخرية الكثيرين الذين انتشرت تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما فعله الرئيس، وقال أحد المعلقين: «يبدو أن الرئيس بدا وكأنه الممثل رون بيرغندي تماماً»، وسخر آخر قائلاً لقد أصبح «الرئيس رون بيرغندي»، واعتقد آخرون أن روتين فيلم « المذيع» كان مناسباً جداً للقائد العام للقوات المسلحة. وقال آخر على موقعه: «لا أرى أي مشكلة في أن يصبح رون بيرغندي رئيساً للولايات المتحدة».

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