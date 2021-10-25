الصين تسنّ قانوناً يخفّف الضغط على الطلاب

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■ عن «الغارديان»

أقرت الصين قانوناً لتقليل «الضغوط المزدوجة» للواجبات المنزلية والدروس الخصوصية خارج الموقع على الأطفال. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، يوم السبت الماضي، إن القانون الجديد، الذي لم يُنشر بالكامل، يجعل الحكومات المحلية مسؤولة عن ضمان تقليل هذا الضغط المزدوج، ويطلب من الآباء ترتيب وقت لأطفالهم للحصول على الراحة المعقولة وممارسة الرياضة، وبالتالي تقليل الضغط وتجنب الإفراط في استخدام الإنترنت.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام المقبل. ويتطلب نظام التعليم في الصين من الطلاب أداء امتحانات في سن مبكرة، ويبلغ ذروته في الامتحان «المخيف»، وهو امتحان القبول للجامعة في سن 18 عاماً والمعروف باسم «غاوكاو»، حيث يمكن أن تحدد درجة واحدة مسار حياة الطالب.

وينفق العديد من الآباء ثروة طائلة لتسجيل أطفالهم في أفضل المدارس أو تقديم أفضل الدروس الخصوصية لهم، ما يؤثر سلباً في مواردهم المالية وصحة الصغار. وتضع الحكومة أيضاً اعتباراً لتقليل الضغط على الآباء كوسيلة لتشجيع الصينيين على إنجاب المزيد من الأطفال مع تقدم سكان البلاد في العمر.

ومارست بكين دوراً أبوياً أكثر حزماً هذا العام خلال معالجتها إدمان الشباب على الألعاب عبر الإنترنت، التي تُعتبر شكلاً من أشكال «الأفيون الروحي»، وساعدت الحكومة في تضييق الخناق على هذه العبادة «العمياء» لمشاهير الإنترنت. وقال البرلمان الصيني، الإثنين الماضي، إنه سيدرس تشريعاً لمعاقبة الآباء إذا أظهر أطفالهم «سلوكاً سيئاً للغاية» أو ارتكبوا جرائم.

في الأشهر الأخيرة، حددت وزارة التعليم ساعات لعب معينة للقصّر، ما يسمح لهم باللعب عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة والسبت والأحد فقط. كما خفضت من الواجبات المنزلية وحظرت الدروس الخصوصية بعد المدرسة بالنسبة للمواد الرئيسة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات، خوفاً من العبء الأكاديمي الثقيل على الأطفال المرهقين.

وفي الوقت نفسه، تحث الصين الشباب الصينيين على أن يكونوا أقل «أنوثة» وأكثر «رجولة». وفي «اقتراحها لمنع تأنيث المراهقين الذكور» الصادر في ديسمبر، حثت وزارة التعليم المدارس على الترويج للرياضات داخل الحرم الجامعي، مثل كرة القدم.

خلفية حملة بكين لما يمكن تسميته بالقيم الأسرية التقليدية تكمن وراءها الأزمة الديموغرافية المتزايدة في البلاد. وأظهرت أحدث بيانات التعداد السكاني الصادرة في مايو أن النمو السكاني في الصين قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 60 عاماً، على الرغم من إلغاء سياسة الطفل الواحد التي استمرت عقوداً منذ سنوات عدة.

عدد الأشخاص في سن العمل وتربية الأطفال آخذة في الانخفاض. هناك عدد أقل من الشباب مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، على سبيل المثال، ويبدو أن السبب هو انخفاض الزيجات بنسبة 31٪ من 2013 إلى 2019.

• حددت وزارة التعليم ساعات لعب معيّنة للأطفال، وحظرت الدروس الخصوصية.

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