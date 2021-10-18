بينيت: نتابع التطورات في لبنان والعراق.. ونأمل أن يتحرّرا من قبضة إيران

المصدر: تل أبيب ■ د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل تتابع التطورات في لبنان والعراق، وترى أن فيهما «قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بحزب الله في لبنان وبالميليشيات الشيعية في العراق، التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات التي أجريت هناك الأسبوع الماضي». وأضاف :«كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل». واستطرد بالقول: «آمل أن يتمكن الشعبان اللبناني والعراقي من التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني». ويجيء تصريحه ذلك في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته يوم أمس.

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