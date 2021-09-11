الاتحاد الأوروبي يعمل على توفير الأمن لوجود دبلوماسي محدود له في أفغانستان

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير الأمن لوجود دبلوماسي محدود للتكتل، في كابول، بعد أن أوضحت حركة طالبان أنها سترحب بتلك الخطوة وفقاً لمذكرة صادرة عن الاتحاد. وتقول المذكرة، إن حماية المنشآت والقوافل، هي القضية الأكثر تعقيداً، التي يجب تسويتها وإن عودة أي مسؤولين سيعني الاعتراف بحكومة «طالبان».وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل على إرسال عدد محدود من الأفراد إلى كابول، لاسيما للتعامل مع عمليات الإجلاء وتوصيل معونات إنسانية.من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لإجراء «حوار» مع حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان، مشدّداً على ضرورة منع حدوث «انهيار اقتصادي» في هذا البلد لأنّه قد يؤدّي إلى «ملايين الوفيات».

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