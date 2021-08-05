أحداث وصور.. حالة تأهب في اليونان بعد وصول حرائق الغابات إلى أطراف أثينا

المصدر: أثينا ■ د.ب.أ

لم يتمكن رجال الإطفاء في اليونان من السيطرة على حريق كبير وصل أمس إلى الأطراف الشمالية من العاصمة أثينا. ووصلت النيران في الوقت الحالي إلى ضاحيتي فاربوبي وأكارنيس، ما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم.

وفي تصريحات على شاشة التلفزيون الحكومي، دعا عمدة أكارنيس، سبيروس فريتوس، سكان الضاحية إلى ترك منازلهم بشكل فوري. كما حذرت سلطات الدفاع المدني سكان أكارنيس بواسطة رسائل نصية. وشاهد سكان أثينا سحب الدخان الكثيفة وهي تتصاعد من المنطقة.

وغادر سكان المناطق المتضررة منازلهم في حالة فزع. وصرح أحد السكان للصحافيين من سيارته في موقع الحريق قائلاً: «يوجد خلفنا جحيم».

وأعلن حاكم الإقليم، جيورجوس باتوليس، أن ألسنة النيران تنتشر بسرعة من الغابات المجاورة إلى المناطق المأهولة بالسكان، ودعا جميع السكان إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية منذ أيام عدة من احتمالات اشتعال حرائق ضخمة، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لموجه طقس حار من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع، حيث ستتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وفي مناطق أخرى من البلاد، يكافح رجال الإطفاء حريقاً ضخماً في جزيرة رودس، حيث اضطر السكان في الكثير من المناطق السكنية إلى الفرار من منازلهم.

وحذرت السلطات المواطنين من أن مخاطر اشتعال الحرائق مازالت مرتفعة للغاية حتى بعد انتهاء موجة الطقس الحار، نظراً لاستمرار حالة الجفاف في البلاد واحتمالات هبوب رياح قوية.

يحذر خبراء الأرصاد الجوية، منذ أيام عدة، من احتمالات اشتعال حرائق ضخمة، في الوقت الذي تتعرض البلاد لموجه طقس حار من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع، حيث ستتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

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