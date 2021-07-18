قتيل في احتجاجات على خلفية شح المياه جنوب غرب إيران

المصدر: طهران ■ أ.ف.ب

قُتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها منذ أيام هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي أمس.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن المتظاهر قتل أول من أمس، في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وحمّل قائمقام مقاطعة شادكان أميد صبري بور «مثيري شغب» مسؤولة التسبب في مقتله. وقال للوكالة، تجمع عدد من أبناء شادكان (الجمعة) للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل مشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين. وأضاف أن الفاعلين سعوا لإثارة الناس عبر إطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى إصابة شاب من شادكان بالرصاص.

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