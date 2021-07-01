القوة البحرية الإيرانية تبدأ مناورة في بحر قزوين شمال البلاد

المصدر: طهران ■ د.ب.أ

انطلقت صباح أمس، مناورة «الأمن المستدام 1400» للقوة البحریة للجیش الإیراني، في بحر قزوين شمال البلاد.

ووفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد انطلقت المناورة بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والجوية للبحرية الإیرانية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية. وتجري المناورة البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.

وتهدف المناورة إلى تعزيز الأمن البحري الشامل وتأكيد الاستعداد القتالي.

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