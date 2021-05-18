صحف عربية.. أكثر من 50% من المؤسسات الاقتصادية في تونس مهدّدة بالاندثار

المصدر: عن «الشروق» التونسية

كشف رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حسين معاوية، أخيراً، أن أكثر من 50% من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مختلف القطاعات بكامل تراب الجمهورية، مهددة بالاندثار، نظراً لما تعانيه من صعوبات مادية وإجرائية وصلت إلى مرحلة العجز الكلي، للإيفاء بالتزاماتها المالية.

وحمل معاوية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، نظراً لغياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم إزاء أزمة «كوفيد-19»، وعدم توفير اللقاحات اللازمة للشعب التونسي، وتغييب منظمة الاعراف عند أخذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، لعدم اطلاعهم بشكل مباشر على الواقع المرير الذي تعيشه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خصوصاً بالجهات، حسب قوله.

وشدد على أن جل الاتحادات الجهوية رفضت رفضاً قطعياً القرارات التي وصفها بالارتجالية من قبل الحكومة، والتي لم تراعِ الحالة المتردية التي وصلت إليها معظم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بجل القطاعات، حيث لم يقع اتخاذ أي إجراء موازٍ مصاحب لتلك القرارات يراعي التعهدات المالية للقطاع المنظم تجاه البنوك، وتجاه الصناديق الاجتماعية على وجه الخصوص.

وقال في السياق ذاته: «إن القرارات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، خصوصاً قبل فترة عيد الفطر، التي تشكل ذروة عمل عديد من القطاعات، تعد مسقطة مركزياً دون الاطلاع على ما يجري من معاناة بالجهات»، مضيفاً «نحن ضد العنف والفوضى والعصيان، في المقابل نناشد القائمين على الدولة مراعاة الظروف التي يشهدها القطاع منذ سنوات، خصوصاً خلال فترة انتشار وباء كورونا الذي عمق الأزمة».

وأكد معاوية أن الاتحادات الجهوية قد عملت، رغم الضغوط الكبيرة، على تهدئة الأوضاع.

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