تقرير: الإنفاق العسكري العالمي في ارتفاع رغم الجائحة

المصدر: استوكهولم ■ د.ب.أ

قال معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أمس الإثنين، إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من تريليوني دولار خلال العام الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وذكر المعهد، الذي يتخذ من السويد مقراً له، أن إجمالي الإنفاق بلغ 1981 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 6.2% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019.

ووجد معهد سيبري أن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، كانت أكبر خمس دول إنفاقاً في عام 2020. وشكلت معاً 62% من الإنفاق العسكري العالمي.

وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري للصين للعام 26 على التوالي.

وقال الباحث في برنامج سيبري للأسلحة والإنفاق العسكري، دييغو لوبيز دا سيلفا: «يمكننا أن نقول بشيء من اليقين، إن الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2020». وتابع: «يبقى أن نرى ما إذا كانت الدول ستحافظ على هذا المستوى من الإنفاق العسكري خلال العام الثاني من الجائحة».

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العالمي في المجال الدفاعي، إلا أن بعض الدول أعادت بشكل صريح تخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية المخططة لجهود التعامل مع الجائحة، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية.

وقال المعهد إن دولاً أخرى، بما في ذلك البرازيل وروسيا، أنفقت أقل بكثير من ميزانياتها العسكرية الأولية لعام 2020.

وذكر «سيبري» أن أميركا كانت هي الرائدة في الإنفاق الدفاعي في عام 2020، حيث بلغ الإنفاق العسكري الأميركي ما يقدر بـ778 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2019.

وشكلت أميركا 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020. العام الثالث على التوالي من النمو في الانفاق العسكري، بعد سبع سنوات من التخفيضات المستمرة. وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري الصيني، ثاني أعلى مستوى في العالم، بلغ 252 مليار دولار في عام 2020.

وجاء إنفاق بكين متقدماً على روسيا (61.7 مليار دولار) وبريطانيا (59.2 ملياراً) والسعودية (57.5 ملياراً)، وفقاً لحسابات معهد استوكهولم.

وجاءت ألمانيا في المركز السابع قبل فرنسا بقليل. وزادت ألمانيا نفقاتها بنسبة 5.2% لتصل إلى 52.8 مليار دولار.

• الولايات المتحدة شكلت 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020.

• التقديرات تشير إلى أن الإنفاق العسكري الصيني ثاني أعلى مستوى في العالم، بلغ 252 مليار دولار في عام 2020.

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