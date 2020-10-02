براءة ياباني من سرقة دراجة لأنه «اعتاد استعارتها»

المصدر: ترجمة «م.م» عن «سورانيوز»

وفقاً لحكم صادر عن محكمة مقاطعة فوكوكا اليابانية، في 28 سبتمبر، فقد سُجلت سابقة قانونية مثيرة للاهتمام، عندما ثبت أن رجلاً غير مذنب بالسرقة، بعد أن أثبت بنجاح أنه كان يستعير دراجة هوائية، بشكل متكرر، دون إذن من صاحبها بمجمع سكني.

وفي 8 يونيو، كان المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 عاماً، يركب دراجة عندما أوقفته الشرطة لاستجوابه. وعندما علمت أن الدراجة ليست للرجل، أوقفته بتهمة السرقة. ونظراً لأن الرجل كان قيد الإفراج المشروط، عن تهمة سرقة سابقة، فمن المحتمل أن تؤدي هذه التهمة إلى عقوبات مشددة. وفي المحاكمة التي تلت ذلك، أوضح الرجل أنه بعد إطلاق سراحه من السجن، انتقل إلى المجمع السكني المعني، ولاحظ وجود دراجة غير مقفلة أمام البناية، لذلك، كان يستخدم الدراجة للذهاب إلى المتجر، عادةً لمدة ساعة تقريباً في كل مرة، ودائماً يعيدها إلى حيث وجدها.

وأثناء توقيفه للاستجواب، كان الرجل قد استخدم الدراجة لمدة 12 ساعة. ومع ذلك، حكم القاضي أنه على أساس استخدامه السابق، فإن نصف يوم «لا يتجاوز نطاق الاستعارة». لقد كان حكماً غير متوقع، ولم يعرف قراء الأخبار ماذا يقولون أو يعلقون. وقال المدعي العام لوسائل الإعلام: «بعد النظر والتشاور مع السلطات المعنية، سنرد بشكل مناسب»، متابعاً «بمجرد أن نعرف ما حدث، سنقرر ما يجب فعله». كما ذكر العديد من التعليقات، أنه حتى لو لم تكن سرقة من الناحية الفنية، فمن المؤكد أنه ارتكب خطأ وانتهك بعض القوانين.

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