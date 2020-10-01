الصين تعارض بشكل حازم جعلها قضية في الانتخابات الأميركية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعربت الصين، بشكل حازم، عن معارضتها لأفراد في الولايات المتحدة، يتخذون من الصين قضية في انتخاباتهم، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية، وانج وين بين، في بكين أمس، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وكان وانج يرد على سؤال حول مناقشة قضية الصين في المناظرة الرئاسية الأميركية.

وأضاف «كما أثبتت الحقائق، فإن المزاعم من قبل الولايات المتحدة ضد الصين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».

وكانت وزارة الخارجية الصينية نفت، الأسبوع الماضي، صحة ما تردد على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، حول تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكدة أن ما يتردد «ادعاءات بلا أساس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة: «إنها ادعاءات بلا أساس، وهدفها تشويه صورة الصين ونعارض ذلك»، وأضاف المتحدث «الصين تؤمن دائماً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم ولن تتدخل الصين في الانتخابات الأميركية».

وتابع «نحث الجانب الأميركي على وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد الصين».

الصين: نؤمن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم ولن نتدخل في الانتخابات الأميركية.

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