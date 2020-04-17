رئيس وزراء سنغافورة يشيد بالعمال الأجانب

المصدر: كوالالمبور - د.ب.أ

أشاد رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، أمس، بالعمال الأجانب الذين تحملوا العبء الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لونج إن سنغافورة «ممتنّة» لجهود العاملين - الذين ينحدرون من دول آسيوية أقل ثراءً مثل بنغلاديش وإندونيسيا والفلبين وميانمار - للمساعدة في بناء الكثير من البنية التحتية للدولة المدنية. وأضاف: «يعمل البعض في مناوبات ليلية بمصانعنا، ويعتني آخرون بمرضانا وكبار السن في المستشفيات ودور الرعاية. تعتمد مئات الآلاف من الأسر السنغافورية على العمالة المحلية من الدول المجاورة».

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل رقم قياسي بلغ 447 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3699.

وقالت الوزارة: «ارتفع عدد الحالات الجديدة بين حاملي تراخيص العمل بشكل كبير إلى 260 حالة في اليوم، في الأسبوع الماضي، من ما متوسطه 48 حالة في اليوم في الأسبوع السابق عليه».

كما ذكرت ديسيري ليونج، من المنظمة الإنسانية لاقتصاديات الهجرة، أن العمالة الأجنبية في سنغافورة تواجه «تهميشاً ممنهجاً» وأكثر عرضة للوباء جراء «عدم توافر الرعاية الطبية وأماكن الإعاشة».