مكتبة فرنسية لم تحصل على الكهرباء الخضراء رغم تركيب لوحاتها قبل 6 أشهر

المصدر: ترجمة: م.م - عن «أوديتي سنترال»

كشف مسؤولون في مدينة «روبي» الفرنسية، أخيراً، أن ألواح توليد الطاقة، البالغ عددها 187، التي كان من المفترض أن تولد كهرباء خضراء للمكتبة المحلية، قد تم تركيبها منذ ستة أشهر، لكنها غير متصلة بشبكة المبنى الكهربائية. وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت المدينة أنها حصلت على 187 لوحاً شمسياً، تهدف إلى توليد جزء من الكهرباء التي تتطلبها المكتبة المحلية، ووصفت ذلك بالإنجاز الكبير. وتم تركيب الألواح من قبل شركة محلية بكلفة 113 ألف دولار، لكن بطريقة ما، نسي العاملون في المشروع توصيلها فعلياً بالشبكة الكهربائية، ما يعني أنه لمدة ستة أشهر لم تنتج الألواح أياً من الكهرباء التي تستهلكها مكتبة «روبي».

وكان من المفترض أن تنتج الألواح الشمسية نحو ربع الطاقة المطلوبة في المكتبة العامة، لكن أثناء محاولة توصيل توربينات الرياح المصممة لإنتاج طاقة نظيفة، أيضاً، أدرك الجميع أن الألواح لا تنتج أي كهرباء على الإطلاق.

وفي ذلك، قال نائب رئيس البلدية، ألكسندر جارسين: «لقد أدركنا أن الأمر لم يكن كذلك»، من دون الخوض في تفاصيل حول كيفية حدوث الخطأ، وبطريقة ما لم يلاحظ أحد أن فاتورة الكهرباء بالمكتبة لم تتغير على الإطلاق بعد تركيب الألواح، ما يعني أن الأخيرة لا تعمل.

- بطريقة ما، نسي العاملون في المشروع توصيل الألواح فعلياً بالشبكة الكهربائية.