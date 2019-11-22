بريطاني يبتكر وجبة «ماكدونالدز» لابنتيه

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ميرور»

من الصعب دائماً أن تقول «لا» عندما يتعلق الأمر بالرغبة في تناول الوجبات السريعة. وفي هذا السياق يكافح الأب لطفلتين، أندي كوفي، للوصول إلى مطعم «ماكدونالدز» المفضل لابنتيه، إذ إن أقرب فرع يوجد على بعد 13 ميلاً من المنزل. وعندما تعودت ألانا وكالان على وجبة «هابي ميل» الشهيرة لدى الأطفال، بدأ الأب التفكير في تقديم البديل، وشرع في إنشاء نسخته الخاصة، فمع لعبة تم تقديمها في حقيبة ورقية تقليدية، مثلما يفعل «ماكدونالد»، تمكن أندي من تحقيق إنجاز لا تتعدى قيمته ثلاثة جنيهات إسترلينية، ولاقى المنتج الجديد استحسان الكثير من الأطفال عبر الإنترنت.

استغرق الأمر 30 دقيقة لترتيب الأكياس، وإعداد الوجبة في المطبخ، وصنع شرائح لحم مخصصة، ولفائف برغر، قبل وضعها في كيس لتسليمه إلى الطفلتين الجائعتين.

وفي ذلك يقول الأب: «البنتان أرادتا الحصول على وجبة ماكدونالدز، لكن أقرب مطعم يبعد 13 ميلاً من هنا، نحن نعيش في مجمع ريفي ولا نتمكن دائماً من الحصول على تلك الوجبات»، متابعاً: «قمت بجولة في المدينة واقتنيت بعض الألعاب، وزرت المتجر المحلي وحصلت على بعض البرغر»، ويؤكد أندي: «لقد أحب البنتان الشطائر، لأن كل شيء جاء في كيس، فوجدتا رقائق البطاطس، والبرغر، والألعاب، وأكلتا الكثير».

والأهم من ذلك أن كل شيء كان طازجاً، وبالتالي أكثر صحة من الوجبات الجاهزة الأصلية، وكل ذلك كلف ثلاثة جنيهات فقط، كان إعداد وجبة «هابي ميل» سهلاً حقاً، وفقاً لأندي وزوجته، وكان الكثير من المرح ينتظر البنتين عند فتحهما الأكياس.

- أحبت البنتان الشطائر لأن كل شيء

جاء في كيس، فوجدتا رقائق

البطاطس والبرغر والألعاب.