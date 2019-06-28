المرشح لمنصب رئاسة وزراء بريطانيا يرتدي جورباً واحداً لثلاثة أيام متتالية

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «الديلي ميل»

شاهد البعض المرشح لرئاسة الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يرتدي جوز الجوارب نفسه لثلاثة أيام متتالية، الأسبوع الماضي، ويتندر بعض الظرفاء بأن جونسون ليس لديه ملابس كافية، ويحمل حقيبة صغيرة منذ أن هرب من شقته في جنوب شرق لندن، إثر شجاره مع صديقته. إلا أن مساعديه يصرّون على أنه يحتفظ بعدد كبير من هذه الجوارب التي يبلغ سعرها 5.99 جنيهات إسترلينية. والتقطت عدسات المصورين جونسون، الأسبوع الماضي، وهو يستخدم جوز الجوارب نفسه لثلاثة أيام متتالية، حيث شوهد المرشح المفضل لقيادة حزب المحافظين، وهو يرتدي هذه الجوارب المميزة في حدث في مدينة برمنغهام يوم السبت، كما ارتدى الحذاء نفسه في عدد من المقابلات مساء الاثنين.

فعندما ذهب يوم الاثنين لإجراء مقابلة مع المحررة السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية، لورا كوينسبيرغ، كان يرتدي مرة أخرى ما يشبه الجوارب نفسها. ويوم الثلاثاء جلس لإجراء حديث مع مقدم البرامج الإذاعية، روس كمبسيل. وعندما بدأ مقدم البرنامج يتحدث معه في موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كشف جونسون عن كاحله دون أن يشعر، ليظهر ما يبدو أنه جوز الجوارب نفسه، وهذه المرة مع واحد من الداخل إلى الخارج.